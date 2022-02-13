Доба на Донбасі: окупанти двічі скинули з безпілотників постріли ВОГ

За добу 12 лютого російські найманці 4 рази порушили режим припинення вогню, в томі числі двічі скидали постріли ВОГ-17 з безпілотників.

Джерело: ранкове зведення штабу ООС

Дослівно: "Поблизу населених пунктів Лопаскине та Лобачеве російські найманці двічі задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17".

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає".

Деталі: У напрямку Пісків окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Новозванівки гібридні війська РФ відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.