Сутки на Донбассе: оккупанты дважды сбросили с беспилотников выстрелы ВОГ

За сутки 12 февраля российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды сбрасывали выстрелы ВОГ-17 с беспилотников.

Источник: утренняя сводка штаба ООС

Дословно: "Вблизи населенных пунктов Лопаскино и Лобачево российские наемники дважды задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17".

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет".

Детали: В направлении Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от Новозвановки гибридные войска РФ открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.