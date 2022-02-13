Сутки на Донбассе: оккупанты дважды сбросили с беспилотников выстрелы ВОГ
Воскресенье, 13 февраля 2022, 06:16
За сутки 12 февраля российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды сбрасывали выстрелы ВОГ-17 с беспилотников.
Источник: утренняя сводка штаба ООС
Дословно: "Вблизи населенных пунктов Лопаскино и Лобачево российские наемники дважды задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17".
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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет".
Детали: В направлении Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Недалеко от Новозвановки гибридные войска РФ открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.
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Украинская правда