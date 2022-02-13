Нацвідбір на Євробачення: гурт Kalush звинуватив організаторів у фальсифікації

В Україні відбувся фінал Національного відбору на конкурс Євробачення, за підсумками голосування перемогла співачка Alina Pash, а гурт Kalush Orchestra посів друге місце отримавши на один бал менше. Після оголошення переможця учасники Kalush заявили про фальсифікації.

Джерело: Суспільне

Деталі: Учасники Kalush Orchestra, які отримали 6 балів від суддів і 8 від глядачів за свій виспуп, пройшли за куліси і почали вимагати від організаторів продемонструвати протокол з оголошенням результатів, оскільки, на їх думку, підсумки голосування могли сфальсифікувати.

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Натомість представниця аудиторської компанії PWC в Україні Олена Волкова запевнила, що офіційні результати вже опубліковані й вони не сфальсифіковані.

Результати голосування Нацвідбору залежать від голосів глядачів (50%) і журі (50%). Голосування журі відбувається паралельно з голосуванням глядачів, де вони виставляють учасникам бали від 1 до 8. Якщо два або більше учасників наберуть однакову сумарну кількість балів, то перевагу матиме той, хто отримав більшу кількість балів від глядачів.

За підсумками голосування співачка Alina Pash отримала 8 голосів від суддів і 7 від глядачів (усього 15), гурт Kalush 6 — від суддів і 8 — від глядачів (загалом 14), Wellboy 7 — від суддів і 6 — від глядачів (загалом 13). Після оголошення переможців учасники гурту Kalush пройшли за куліси до журі.

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Пряма мова лідера гурту Олега Псюка: "Коли ми хотіли перевірити результати протоколу перед нами закрили двері. І купа охорони тримала двері, після того, як двері відкрили усі порозбігалися, все що ми могли зробити це силою їх тримати. Ми хочемо справедливості, покажіть тільки нам цю карточку і все. Мені здається дуже дивна позиція. Якби там було б усе добре то не було б таких дій.

Якщо все справедливо, то відразу показується, а тут такого мені не здалося. Люди всі за нас, ви ж бачили. Я впевнений, що ми виграли з величезним відривом, ви не уявляєте скільки, за нас вся Україна, ми піднімемо прям людей. Є фальсифікація".

Учасники гурту Kalush Orchestra, які посіли друге місце у фіналі нацвідбору на Євробачення, заявили про фальсифікації pic.twitter.com/mDtbNoX4QP — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) February 12, 2022

Деталі: Член журі Нацвідбору член правління Суспільного, режисер Ярослав Лодигін пояснив, чому відбулася плутанина під час оголошення результатів.

Пряма мова Лодигіна: "Під час оголошення ведучий Тимур Мірошниченко заплутався, оскільки отримав у вухо редакторську помилку при читанні документу де було багато цифр і номерів. Ця плутанина не стосувалася лідируючих позицій, там було все дуже чітко озвучено. З приводу кількості голосів, які було віддано тому чи іншому учаснику, я думаю що ми зможемо переговорити з авторитетною аудиторською компанією, яка поставила своє ім'я на незалежному підрахунку. Я думаю що це не буде секретом, скільки там проголосували. Ми не є комерційною організацією, ми Суспільний мовник, у нас немає завдання заробити грошей з СМС чи применшити їхню кількість. Ми гарантуємо, що ніякого втручання у підрахунки не було".

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