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Нацотбор на Евровидение: группа Kalush обвинила организаторов в фальсификации

Светлана КизиловаВоскресенье, 13 февраля 2022, 07:52
Нацотбор на Евровидение: группа Kalush обвинила организаторов в фальсификации
Выступление Kalush Orchestra, скрин с видео

В Украине состоялся финал Национального отбора на конкурс Евровидения, по итогам голосования победила певица Alina Pash, а группа Kalush Orchestra заняла второе место, получив на один балл меньше. После оглашения победителя участники Kalush заявили о фальсификации.

Источник: Суспільне

Детали: Участники Kalush Orchestra, получившие 6 баллов от судей и 8 от зрителей за свое выступление, прошли за кулисы и потребовали от организаторов продемонстрировать протокол с объявлением результатов, поскольку, по их мнению, итоги голосования могли сфальсифицировать.

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Представительница аудиторской компании PWC в Украине Елена Волкова заверила, что официальные результаты уже опубликованы и они не сфальсифицированы.

Результаты голосования Нацотбора зависят от зрительских голосов (50%) и жюри (50%). Голосование жюри происходит параллельно с голосованием зрителей, где они выставляют участникам баллы от 1 до 8. Если два или более участников наберут одинаковое суммарное количество баллов, то победу получит тот, у кого большее количество баллов от зрителей.

По итогам голосования певица Alina Pash получила 8 голосов от судей и 7 от зрителей (всего 15), группа Kalush 6 – от судей и 8 – от зрителей (всего 14), Wellboy 7 – от судей и 6 – от зрителей (всего 13). После объявления победителей участники группы Kalush прошли за кулисы к жюри.

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Прямая речь лидера группы Олега Псюка: "Когда мы хотели проверить результаты протокола перед нами закрыли дверь. И куча охраны держала дверь, после того, как дверь открыли, все разбежалась, все что мы могли сделать это силой ее держать. Мы хотим справедливости, покажите только нам эту карточку и все… Мне кажется очень странная позиция, если бы там было все хорошо, то не было бы таких действий.

Если все справедливо, то сразу показывается, а тут мне такого не показалось. Люди все за нас, вы видели. Я уверен, что мы выиграли с огромным отрывом, вы не представляете сколько, за нас вся Украина, мы поднимем прямо людей. Есть фальсификация".

Детали: Член жюри Нацотбора, член правления Суспільного, режиссер Ярослав Лодыгин объяснил, почему произошла неразбериха во время оглашения результатов.

Прямая речь Лодыгина: "Во время объявления ведущий Тимур Мирошниченко запутался, поскольку получил в ухо редакторскую ошибку при чтении документа, где было много цифр и номеров. Эта неразбериха не касалась лидирующих позиций, там было все очень четко озвучено. По поводу количества голосов, которые были отданы тому или иному участнику, я думаю, что мы сможем переговорить с авторитетной аудиторской компанией, которая поставила свое имя на независимом подсчете. Я думаю, что это не будет секретом, сколько там проголосовали. у нас нет задачи заработать денег с СМС или уменьшать их количество. Мы гарантируем, что никакого вмешательства в подсчеты не было".

Напомним:

  • Финал Национального отбора на Евровидение-2022 прошел в формате телевизионного концерта 12 февраля в 18:30 в прямом эфире общественного телеканала. По результатам голосования жюри и зрителей Украину на конкурсе будет представлять Alina Pash с песней "Тени забытых предков".

Темы: Евровидение
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