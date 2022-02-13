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Ковід: у "червоній" зоні перебувають п'ять областей, у "жовтій" – дві

Світлана КізіловаНеділя, 13 лютого 2022, 09:58
Карантин, Фото pixabay

Станом на неділю, 13 лютого, Полтавська та Харківська області перебувають на жовтому рівні епідемічної небезпеки, водночас "червоними" є 5 областей.

Джерело: Укрінформ з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Так, рівень захворюваності у Полтавській та Харківській областях становить 1 051 та 1009 на 100 тис. населення відповідно, в той час, як рівень захворюваності по країні становить 1 269 на 100 тис. населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб.

При цьому в червоній зоні перебувають: Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Луганська та Хмельницька області.

Інші області - на помаранчевому рівні епідемічної небезпеки.

 
Дані МОЗ

Нагадаємо: За добу 12 лютого в країні було зафіксовано 24 518 нових випадків коронавірусу.

Теми: епідеміякарантинкоронавірус
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