В Україні 24,5 тисячі нових заражень ковід, 140 людей померли
Неділя, 13 лютого 2022, 08:25
За добу 12 лютого в країні було зафіксовано 24 518 нових випадків коронавірусу.
Джерело: дані МОЗ
Деталі: Найбільше нових заражень у Києві (2405), Харківській (2046) та Одеській (1979) областях.
Серед 24 518 випадків 1 961 дитина, захворіли також 329 медпрацівників.
Протягом доби було госпіталізовано 3 935 осіб, летальних випадків – 140.
Водночас дужали 8 288 людей.
Нагадаємо:
- 11 лютого в Україні було зафіксовано 38 212 нових випадків Covid, померло 265 хворих.
- 10 лютого міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна перебуває на піку захворюваності нової хвилі Covid-19.