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В Україні 24,5 тисячі нових заражень ковід, 140 людей померли

Світлана КізіловаНеділя, 13 лютого 2022, 08:25
Інфографіка УП

За добу 12 лютого в країні було зафіксовано 24 518 нових випадків коронавірусу.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Найбільше нових заражень у Києві (2405), Харківській (2046) та Одеській (1979) областях.

Серед 24 518 випадків 1 961 дитина, захворіли також 329 медпрацівників.

Протягом доби було госпіталізовано 3 935 осіб, летальних випадків – 140.

Водночас дужали 8 288 людей.

Нагадаємо:

  • 11 лютого в Україні було зафіксовано 38 212 нових випадків Covid, померло 265 хворих.
  • 10 лютого міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна перебуває на піку захворюваності нової хвилі Covid-19.

Теми: коронавірусепідеміяКиїв
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