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Ковид: в "красной" зоне находятся пять областей, в "желтой" – две

Светлана КизиловаВоскресенье, 13 февраля 2022, 09:58
Карантин, Фото pixabay

По состоянию на воскресенье, 13 февраля, Полтавская и Харьковская области находятся на желтом уровне эпидемической опасности, в то же время "красными" являются 5 областей.

Источник: Укринформ со ссылкой на данные Министерства здравоохранения

Детали: Так, уровень заболеваемости в Полтавской и Харьковской областях составляет 1051 и 1009 на 100 тыс. населения соответственно, в то время как уровень заболеваемости по стране составляет 1269 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек.

При этом в красной зоне находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Луганская и Хмельницкая области.

Другие области – на оранжевом уровне эпидемической опасности.

 
Данные Минздрава

Напомним: За сутки 12 февраля в стране было зафиксировано 24 518 новых случаев коронавируса.

Темы: эпидемиякарантинкоронавирус


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