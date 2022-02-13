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Закриту нараду в Раді перенесли на 14 лютого, головуватиме Данілов

Світлана КізіловаНеділя, 13 лютого 2022, 13:51
Закриту нараду в Раді перенесли на 14 лютого, головуватиме Данілов
Олексій Данілов, фото getty images

Закриту нараду, що мала відбутися у Верховній Раді в неділю, перенесли на понеділок, 14 лютого, на ній головуватиме секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

Джерело: Укрінформ з посиланням на прессекретаря голови ВР Марію Дейнеко, секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі УП

Пряма мова Дейнеко: "На 16-у годину 14 лютого запланована нарада під головуванням секретаря РНБО з питання оцінки безпекової ситуації навколо та всередині України"

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Деталі: Дейнеко також поінформувала, що до участі в нараді запрошені керівництво парламенту, представники депутатських фракцій та груп, голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності та Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Дослівно Данілов: "На прохання голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука у понеділок, 14 лютого ц.р., в Апараті РНБО України запланована зустріч Секретаря РНБО України з народними депутатами України.

На зустрічі народні депутати будуть поінформовані, щодо оцінки безпекової ситуації навколо та всередині України".

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Більше деталей: Щодо засідання РНБО, проведення якого вимагала "Європейська солідарність", Данілов нагадав, що останнє засідання відбулося 11 лютого у Харькові, на ньому були розглянуті актуальні безпекові питання.

"Наступне засідання РНБО України відбудеться у разі необхідності і за рішенням голови РНБО України, президента України Володимира Зеленського", - зазначив він.

Нагадаємо:

  • Офіс президента і керівництво парламенту просять усіх депутатів, зокрема й від партії "Слуга народу", повернутися в Україну якнайшвидше.

Теми: РНБОВерховна Рада
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