Нардепів просять повернутися в Україну, аби не пропустити засідання Ради

Офіс президента і керівництво парламенту просять усіх депутатів, зокрема й від партії "Слуга народу", повернутися в країну якнайшвидше.

Джерело: співрозмовники Української правди у "Слузі народу"

Деталі: 12 лютого Офіс президента попросив усіх депутатів від партії "Слуга народу", які перебувають за кордоном, повернутися в країну до ночі 14 лютого.

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За даними УП, станом на ранок за кордоном перебувало 37 нардепів, практично половина з яких – "слуги".

Ще у суботу стало відомо, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловився за безперервний режим роботи парламенту 24/7. Джерела Української правди підтвердили, що Стефанчук відмовляється підписувати нардепам будь-які відрядження за кордон – в тому числі на прийдешній тиждень.

Голова ВР окремо звернувся до всіх голів фракцій, щоб вони забезпечили максимальну явку народних обранців на засіданнях парламенту.

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Більше того, керівники фракції СН звернулися до усіх депутатів з окремим проханням забезпечити максимальну явку вже з понеділка, 14 лютого. Ті, хто зараз за кордоном, повертаються до України, у тому числі й щоб не потрапити під скасування рейсів, і бути присутніми на засіданнях Ради.

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