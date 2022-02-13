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Нардепів просять повернутися в Україну, аби не пропустити засідання Ради

Неділя, 13 лютого 2022, 13:23
Нардепів просять повернутися в Україну, аби не пропустити засідання Ради
ВР, фото Getty Images

Офіс президента і керівництво парламенту просять усіх депутатів, зокрема й від партії "Слуга народу", повернутися в країну якнайшвидше.

Джерело: співрозмовники Української правди у "Слузі народу"

Деталі: 12 лютого Офіс президента попросив усіх депутатів від партії "Слуга народу", які перебувають за кордоном, повернутися в країну до ночі 14 лютого.

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За даними УП, станом на ранок за кордоном перебувало 37 нардепів, практично половина з яких – "слуги".

Ще у суботу стало відомо, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловився за безперервний режим роботи парламенту 24/7. Джерела Української правди підтвердили, що Стефанчук відмовляється підписувати нардепам будь-які відрядження за кордон – в тому числі на прийдешній тиждень.

Голова ВР окремо звернувся до всіх голів фракцій, щоб вони забезпечили максимальну явку народних обранців на засіданнях парламенту.

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Більше того, керівники фракції СН звернулися до усіх депутатів з окремим проханням забезпечити максимальну явку вже з понеділка, 14 лютого. Ті, хто зараз за кордоном, повертаються до України, у тому числі й щоб не потрапити під скасування рейсів, і бути присутніми на засіданнях Ради.

Нагадаємо:

  • Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам НАТО про напад Росії на Україну, який, ймовірно, може статися найближчого середи, 16 лютого.
  • Міністерство закордонних справ Ізраїлю оголосило про надзвичайну ситуацію в суботу, 12 лютого, оскільки США попередили ізраїльських офіційних осіб, що війська РФ можуть спробувати вторгнутися до України вже у вівторок.

Теми: Верховна РадаСлуга народу
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