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Нардепів просять повернутися в Україну, аби не пропустити засідання Ради

Неділя, 13 лютого 2022, 14:23
ВР, фото Getty Images

Офіс президента і керівництво парламенту просять усіх депутатів, зокрема й від партії "Слуга народу", повернутися в країну якнайшвидше.

Джерело: співрозмовники Української правди у "Слузі народу"

Деталі: 12 лютого Офіс президента попросив усіх депутатів від партії "Слуга народу", які перебувають за кордоном, повернутися в країну до ночі 14 лютого.

За даними УП, станом на ранок за кордоном перебувало 37 нардепів, практично половина з яких – "слуги".

Ще у суботу стало відомо, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловився за безперервний режим роботи парламенту 24/7. Джерела Української правди підтвердили, що Стефанчук відмовляється підписувати нардепам будь-які відрядження за кордон – в тому числі на прийдешній тиждень.

Голова ВР окремо звернувся до всіх голів фракцій, щоб вони забезпечили максимальну явку народних обранців на засіданнях парламенту.

Більше того, керівники фракції СН звернулися до усіх депутатів з окремим проханням забезпечити максимальну явку вже з понеділка, 14 лютого. Ті, хто зараз за кордоном, повертаються до України, у тому числі й щоб не потрапити під скасування рейсів, і бути присутніми на засіданнях Ради.

Нагадаємо:

  • Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам НАТО про напад Росії на Україну, який, ймовірно, може статися найближчого середи, 16 лютого.
  • Міністерство закордонних справ Ізраїлю оголосило про надзвичайну ситуацію в суботу, 12 лютого, оскільки США попередили ізраїльських офіційних осіб, що війська РФ можуть спробувати вторгнутися до України вже у вівторок.

Теми: Верховна РадаСлуга народу
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