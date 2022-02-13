Закрытое совещание в Раде перенесли на 14 февраля, председательствовать будет Данилов

Закрытое совещание, которое должно было состояться в Верховной Раде в воскресенье, перенесено на понедельник, 14 февраля, на нем будет председательствовать секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Источник: Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря главы ВР Марии Дейнеко, секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии УП

Прямая речь: "На 16 часов 14 февраля запланировано совещание под председательством секретаря СНБО по вопросу оценки ситуации безопасности вокруг и внутри Украины".

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Детали: Дейнеко также проинформировала, что к участию в совещании приглашены руководство парламента, представители депутатских фракций и групп, главы Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности и Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Дословно Данилов: "По просьбе главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука в понедельник, 14 февраля с.г., в Аппарате СНБО Украины запланирована встреча секретаря СНБО Украины с народными депутатами Украины.

На встрече народные депутаты будут проинформированы об оценке ситуации безопасности вокруг и внутри Украины".

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Больше деталей: По поводу заседания СНБО, проведения которого требовала "Европейская солидарность", Данилов напомнил, что последнее заседание состоялось 11 февраля в Харькове, на нем были рассмотрены актуальные вопросы безопасности.

"Следующее заседание СНБО Украины состоится по необходимости и по решению главы СНБО Украины, президента Украины Владимира Зеленского", - отметил он.

Напомним: