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Україна не рекомендує літати над частиною Чорного моря 14-19 лютого через навчання РФ

Катерина ТищенкоНеділя, 13 лютого 2022, 15:07
Україна не рекомендує літати над частиною Чорного моря 14-19 лютого через навчання РФ
Reading Eagle via Getty Images

Україна офіційно опублікувала рекомендацію авіакомпаніям не виконувати польотів над відкритими водами Чорного моря з 14 по 19 лютого у зв’язку з навчаннями РФ.

Джерело: голова "Украероруху" Андрій Ярмак у Facebook

Дослівно: "Україною здійснено офіційну публікацію аеронавігаційної інформації про активацію потенційно небезпечної зони у повітряному просторі над відкритими водами Чорного моря – з 14.02 по 19.02.2022.

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Тому вже від завтра авіакомпаніям рекомендовано не виконувати польоти протягом визначено проміжку часу над цією зоною, та заздалегідь планувати оптимальні маршрути з урахуванням поточної ситуації".

Деталі: Ярмак підкреслив, що ця рекомендація не блокує в цілому польоти над Чорним морем.

Він пояснив, що Україна є єдиною міжнародно визнаною державою, що забезпечує обслуговування повітряного руху у межах району польотної інформації (РПІ) Сімферополь та публікацію стосовно неї аеронавігаційної інформації.

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Однак після тимчасової окупації Криму, починаючи з квітня 2014 року, Росія в односторонньому порядку декларує прагнення на аеронавігаційне обслуговування у межах РПІ Сімферополь, що є прямим порушенням міжнародних документів. Україна та весь світ не керуються публікаціями аеронавігаційної інформації, виданими РФ.

Минулого тижня РФ опублікувала повідомлення для пілотів (NOTAM), в якому оголосила тимчасово небезпечною зоною частину повітряного простору над Чорним морем з 14 по 19 лютого через власні навчання.

Відповідно до спеціального порядку дій Україною здійснено офіційну публікацію аеронавігаційної інформації про активацію потенційно небезпечної зони у повітряному просторі в районі Чорного моря з 14 по 19 лютого.

Ярмак також наголосив, що повітряний простір над територією України наразі є відкритим та доступним для планування польотів, а безпека польотів забезпечується на належному рівні відповідно до міжнародних норм та стандартів.

Що передувало: Міжнародні страхові компанії, які займаються страхуванням авіаперевезень, з понеділка, 14 лютого, припиняють страхувати літаки для польотів над Україною. Ймовірно, з 14 лютого всі українські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти у повітряному просторі України. Держава працює над вирішенням ситуації. 

Теми: авіаЧорне мореРосія
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