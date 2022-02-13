Украина не рекомендует летать над частью Черного моря 14-19 февраля из-за учений РФ

Украина официально опубликовала рекомендацию авиакомпаниям не выполнять полеты над открытыми водами Черного моря с 14 по 19 февраля в связи с учениями РФ.

Источник: глава "Украэроруха" Андрей Ярмак в Facebook

Дословно: "Украина провела официальную публикацию аэронавигационной информации об активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря – с 14.02 по 19.02.2022.

Поэтому уже с завтрашнего дня авиакомпаниям рекомендовано не выполнять полеты в течение определенного промежутка времени над этой зоной, и заранее планировать оптимальные маршруты с учетом текущей ситуации".

Детали: Ярмак подчеркнул, что эта рекомендация не блокирует в целом полеты над Черным морем.

Он пояснил, что Украина является единственным международно признанным государством, обеспечивающим обслуживание воздушного движения в пределах района полетной информации (РПИ) Симферополь и публикацию по нему аэронавигационной информации.

Однако после временной оккупации Крыма, начиная с апреля 2014 г., Россия в одностороннем порядке декларирует стремление на аэронавигационное обслуживание в рамках РПИ Симферополь, что является прямым нарушением международных документов. Украина и весь мир не руководствуются публикациями аэронавигационной информации, изданными РФ.

На прошлой неделе РФ опубликовала сообщение для пилотов (NOTAM), в котором объявила временно опасной зоной часть воздушного пространства над Черным морем с 14 по 19 февраля из-за собственных учений.

Согласно специальному порядку действий Украиной осуществлена ​​официальная публикация аэронавигационной информации об активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве в районе Черного моря с 14 по 19 февраля.

Ярмак также подчеркнул, что воздушное пространство над территорией Украины в настоящее время открыто и доступно для планирования полетов, а безопасность полетов обеспечивается на должном уровне в соответствии с международными нормами и стандартами.

Что предшествовало: Международные страховые компании, занимающиеся страхованием авиаперевозок с понедельника, 14 февраля, прекращают страховать самолеты для полетов над Украиной. Вероятно, с 14 февраля все украинские авиакомпании не смогут выполнять полеты в воздушном пространстве Украины. Государство работает над решением ситуации.