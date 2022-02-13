США виводять своїх співробітників в ОБСЄ зі Сходу України

Американські співробітники Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) почали виїздити на авто з контрольованого бойовиками Донецька.

Джерело: Reuters

Деталі: Водночас в ОБСЄ поки не відповіли на запит журналістів, чи справді американські співробітники організації виїжджають з ОРДЛО.

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За словами свідка, кілька броньованих автомобілів з логотипом ОБСЄ були завантажені валізами, їх бачили вранці в неділю поблизу штабу моніторингової місії.

Два джерела повідомили Reuters, що Сполучені Штати вирішили вивести свій персонал з України, тоді як Британія перемістила своїх спостерігачів з окупованих територій у регіон, під контролем українського уряду.

Крім того датські спостерігачі ОБСЄ також залишили Донецьк, це повідомив співрозмовник видання у дипломатичних колах. Reuters поки не встановило, чи вони покидають країну, чи лише окуповану територію, контрольовану бойовиками.

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Загалом 21 спостерігач ОБСЄ покинув Донецьк, а ще понад 30 спостерігачів планують виїхати із сусідніх підконтрольних уряду районів

Із 680 спостерігачів ОБСЄ в Україні 515 перебувають у східній частині країни, повідомляє офіційний сайт місії.

Нагадаємо:

На окупованих територіях Донбасу російські найманці обмежували пересування Місії ОБСЄ і погрожували спостерігачам "арештувати і посадити у в’язницю".