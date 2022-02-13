Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США виводять своїх співробітників в ОБСЄ зі Сходу України

Світлана КізіловаНеділя, 13 лютого 2022, 15:06
США виводять своїх співробітників в ОБСЄ зі Сходу України
Фото Getty Images

Американські співробітники Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) почали виїздити на авто з контрольованого бойовиками Донецька.

Джерело: Reuters

Деталі: Водночас в ОБСЄ поки не відповіли на запит журналістів, чи справді американські співробітники організації виїжджають з ОРДЛО.

Реклама:

За словами свідка, кілька броньованих автомобілів з логотипом ОБСЄ були завантажені валізами, їх бачили вранці в неділю поблизу штабу моніторингової місії.

Два джерела повідомили Reuters, що Сполучені Штати вирішили вивести свій персонал з України, тоді як Британія перемістила своїх спостерігачів з окупованих територій у регіон, під контролем українського уряду.

Крім того датські спостерігачі ОБСЄ також залишили Донецьк, це повідомив співрозмовник видання у дипломатичних колах. Reuters поки не встановило, чи вони покидають країну, чи лише окуповану територію, контрольовану бойовиками.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом 21 спостерігач ОБСЄ покинув Донецьк, а ще понад 30 спостерігачів планують виїхати із сусідніх підконтрольних уряду районів

Із 680 спостерігачів ОБСЄ в Україні 515 перебувають у східній частині країни, повідомляє офіційний сайт місії.

Нагадаємо:

На окупованих територіях Донбасу російські найманці обмежували пересування Місії ОБСЄ і погрожували спостерігачам "арештувати і посадити у в’язницю".

Теми: ОБСЄДонецькСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: