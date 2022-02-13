Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США выводят своих сотрудников в ОБСЕ с Востока Украины

Светлана КизиловаВоскресенье, 13 февраля 2022, 16:06
Фото Getty Images

Американские сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начали выезжать на автомобилях из контролируемого боевиками Донецка.

Источник: Reuters

Детали: В то же время в ОБСЕ пока не ответили на запрос журналистов, действительно ли американские сотрудники организации выезжают из ОРДЛО.

По словам свидетеля, несколько бронированных автомобилей с логотипом ОБСЕ были загружены чемоданами, их видели утром в воскресенье вблизи штаба мониторинговой миссии.

Два источника сообщили Reuters, что Соединенные Штаты решили вывести свой персонал из Украины, тогда как Британия переместила своих наблюдателей с оккупированных территорий в регион, подконтрольный украинскому правительству.

Кроме того, датские наблюдатели ОБСЕ также покинули Донецк, сообщил собеседник издания в дипломатических кругах. Reuters пока не установило, покидают ли они страну или только оккупированную территорию, контролируемую боевиками.

В общей сложности 21 наблюдатель ОБСЕ покинул Донецк, а еще более 30 наблюдателей планируют уехать из соседних подконтрольных правительству районов.

Из 680 наблюдателей ОБСЕ в Украине 515 находятся в восточной части страны, сообщает официальный сайт миссии.

Напомним:

На оккупированных территориях Донбасса российские наемники ограничивали передвижение Миссии ОБСЕ и угрожали наблюдателям "арестовать и посадить в тюрьму".

Темы: ОБСЕДонецкСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украинцев приглашают вступить в кибервойска

Нападение на журналистов УП: трем лицам вручили подозрения

Новости 16 февраля: Россия врет про отведение войск, первая медаль Украины на Олимпиаде

"Суспільне" дисквалифицировало Паш даже без ее отказа – за поддельную справку

Зеленский расширил санкции против Шария и Гужвы

Украина получит 1,2 миллиарда евро от ЕС – решение Европарламента

Все новости...
ОБСЕ
Оккупанты на Донбассе угрожали наблюдателям ОБСЕ тюрьмой – отчет
В штабе ООС прокомментировали сообщения в соцсетях о "взрывах в Донецке"
Оккупанты разместили за линиями отвода "Грады" и гаубицы – ОБСЕ
Последние новости
00:58
Шольц и Байден обсудили угрозу вторжения России в Украину
00:28
фото, видеоС Bayraktar и Javelin военные ВСУ отработали ведение боя в пограничной полосе
23:58
Лига Чемпионов: "Бавария" чуть не проиграла в Австрии, "Ливерпуль" обыграл "Интер"
23:52
Украинская разведка не подтверждает отвод российских войск
23:39
фотоЗдание МИД Британии тоже подсветили цветом украинского флага
23:20
Спасатели предупреждают украинцев о тумане до утра
22:57
Украина обратилась в Совбез ООН из-за шага России к признанию ОРДЛО
22:36
Украинцев приглашают вступить в кибервойска
22:18
Новости экономики: стабильная связь со спутником, первые резиденты Дія.Сіті
22:07
Нападение на журналистов УП: трем лицам вручили подозрения
Все новости...