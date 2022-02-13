США выводят своих сотрудников в ОБСЕ с Востока Украины

Американские сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начали выезжать на автомобилях из контролируемого боевиками Донецка.

Источник: Reuters

Детали: В то же время в ОБСЕ пока не ответили на запрос журналистов, действительно ли американские сотрудники организации выезжают из ОРДЛО.

По словам свидетеля, несколько бронированных автомобилей с логотипом ОБСЕ были загружены чемоданами, их видели утром в воскресенье вблизи штаба мониторинговой миссии.

Два источника сообщили Reuters, что Соединенные Штаты решили вывести свой персонал из Украины, тогда как Британия переместила своих наблюдателей с оккупированных территорий в регион, подконтрольный украинскому правительству.

Кроме того, датские наблюдатели ОБСЕ также покинули Донецк, сообщил собеседник издания в дипломатических кругах. Reuters пока не установило, покидают ли они страну или только оккупированную территорию, контролируемую боевиками.

В общей сложности 21 наблюдатель ОБСЕ покинул Донецк, а еще более 30 наблюдателей планируют уехать из соседних подконтрольных правительству районов.

Из 680 наблюдателей ОБСЕ в Украине 515 находятся в восточной части страны, сообщает официальный сайт миссии.

Напомним:

На оккупированных территориях Донбасса российские наемники ограничивали передвижение Миссии ОБСЕ и угрожали наблюдателям "арестовать и посадить в тюрьму".