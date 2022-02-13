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Вселенський патріарх теж помолився за мир в Україні

Катерина ТищенкоНеділя, 13 лютого 2022, 17:39
фото Укрінформ

У храмі Святого Георгія у Вселенському патріархаті за благословіння та особистої участі патріарха Варфоломія відбулася літургія та молитва за мир в Україні.

Джерело: Укрінформ

Дослівно Варфоломій: "Ми закликаємо всі залучені сторони до продовження діалогу та поваги норм міжнародного права, аби покласти кінець конфлікту та дати можливість всім українцям жити в злагоді. Застосування зброї не є рішенням. Навпаки, воно може лише принести війну і насильство, горе і смерть".

Деталі: Патріарх закликав гаряче та всім серцем молитися за мир в Україні.

"Усі служителі Церкви, усі представники релігійних традицій, усі, хто має владу, усі люди доброї волі, кожен із нас, повинні закликати до мирного вирішення цієї небезпечної ескалації у заявах та діях, які зловісно нависли над українським народом", - йдеться у зверненні.

Як наголосив патріарх Варфоломій, мовчання і байдужість не є виходом, всі повинні докладати зусиль для встановлення та захисту миру.

Участь у богослужінні та молитві за мир в Україні взяли українські дипломати, представники дипломатичних установ Польщі, Молдови, Чехії, Румунії, Словаччини, Хорватії, Греції, що діють в Стамбулі, та представники української та кримськотатарської громад, вихованці українських суботніх шкіл.

Згодом українська та кримськотатарська громади Стамбула провели акцію на підтримку України та проти агресії РФ, доєднавшись до міжнародної та загальнотурецької акції підтримки України.

Що передувало: Папа Римський Франциск у неділю провів мовчазну молитву за мир в Україні на площі Святого Петра.

Теми: церква
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