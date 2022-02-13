Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вселенский патриарх тоже помолился за мир в Украине

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 февраля 2022, 17:39
фото Укринформ

В храме Святого Георгия во Вселенском патриархате с благословения и при участии патриарха Варфоломея состоялась литургия и молитва за мир в Украине.

Источник: Укринформ

Дословно Варфоломей: "Мы призываем все вовлеченные стороны к продолжению диалога и уважению норм международного права, чтобы положить конец конфликту и дать возможность всем украинцам жить в согласии. Применение оружия не является решением. Напротив, оно может только принести войну и насилие, горе и смерть".

Детали: Патриарх призвал горячо и всем сердцем молиться о мире в Украине.

"Все служители Церкви, все представители религиозных традиций, все, кто имеет власть, все люди доброй воли, каждый из нас должны призвать к мирному решению этой опасной эскалации в заявлениях и действиях, зловеще нависших над украинским народом", - говорится в обращении.

Как отметил патриарх Варфоломей, молчание и безразличие не являются выходом, все должны прилагать усилия для установления и защиты мира.

Участие в богослужении и молитве о мире в Украине приняли украинские дипломаты, представители дипломатических учреждений Польши, Молдовы, Чехии, Румынии, Словакии, Хорватии, Греции, действующих в Стамбуле, и представители украинской и крымскотатарской общин, воспитанники украинских субботних школ.

Впоследствии украинское и крымскотатарское общество Стамбула провели акцию в поддержку Украины и против агрессии РФ, присоединившись к международной и общетурецкой акции поддержки Украины.

Что предшествовало: Папа Римский Франциск в воскресенье провел молчаливую молитву за мир в Украине на площади Святого Петра.

Темы: церковь


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украинцев приглашают вступить в кибервойска

Нападение на журналистов УП: трем лицам вручили подозрения

Новости 16 февраля: Россия врет про отведение войск, первая медаль Украины на Олимпиаде

"Суспільне" дисквалифицировало Паш даже без ее отказа – за поддельную справку

Зеленский расширил санкции против Шария и Гужвы

Украина получит 1,2 миллиарда евро от ЕС – решение Европарламента

Все новости...
церковь
Папа Римский назвал "безумием" возможную войну в Украине
Спасти костёл. Как бизнес-подход работает в больших государственных проектах и почему это эффективно?
В костеле св. Николая, в котором произошел пожар, завершили противоаварийные работы
Последние новости
00:58
Шольц и Байден обсудили угрозу вторжения России в Украину
00:28
фото, видеоС Bayraktar и Javelin военные ВСУ отработали ведение боя в пограничной полосе
23:58
Лига Чемпионов: "Бавария" чуть не проиграла в Австрии, "Ливерпуль" обыграл "Интер"
23:52
Украинская разведка не подтверждает отвод российских войск
23:39
фотоЗдание МИД Британии тоже подсветили цветом украинского флага
23:20
Спасатели предупреждают украинцев о тумане до утра
22:57
Украина обратилась в Совбез ООН из-за шага России к признанию ОРДЛО
22:36
Украинцев приглашают вступить в кибервойска
22:18
Новости экономики: стабильная связь со спутником, первые резиденты Дія.Сіті
22:07
Нападение на журналистов УП: трем лицам вручили подозрения
Все новости...