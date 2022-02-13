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Вселенский патриарх тоже помолился за мир в Украине

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 февраля 2022, 16:39
Вселенский патриарх тоже помолился за мир в Украине
фото Укринформ

В храме Святого Георгия во Вселенском патриархате с благословения и при участии патриарха Варфоломея состоялась литургия и молитва за мир в Украине.

Источник: Укринформ

Дословно Варфоломей: "Мы призываем все вовлеченные стороны к продолжению диалога и уважению норм международного права, чтобы положить конец конфликту и дать возможность всем украинцам жить в согласии. Применение оружия не является решением. Напротив, оно может только принести войну и насилие, горе и смерть".

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Детали: Патриарх призвал горячо и всем сердцем молиться о мире в Украине.

"Все служители Церкви, все представители религиозных традиций, все, кто имеет власть, все люди доброй воли, каждый из нас должны призвать к мирному решению этой опасной эскалации в заявлениях и действиях, зловеще нависших над украинским народом", - говорится в обращении.

Как отметил патриарх Варфоломей, молчание и безразличие не являются выходом, все должны прилагать усилия для установления и защиты мира.

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Участие в богослужении и молитве о мире в Украине приняли украинские дипломаты, представители дипломатических учреждений Польши, Молдовы, Чехии, Румынии, Словакии, Хорватии, Греции, действующих в Стамбуле, и представители украинской и крымскотатарской общин, воспитанники украинских субботних школ.

Впоследствии украинское и крымскотатарское общество Стамбула провели акцию в поддержку Украины и против агрессии РФ, присоединившись к международной и общетурецкой акции поддержки Украины.

Что предшествовало: Папа Римский Франциск в воскресенье провел молчаливую молитву за мир в Украине на площади Святого Петра.

Темы: церковь
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