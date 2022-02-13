Напад на журналістів УП: поліція відкрила 2 провадження, Філатов обіцяє відео з камер

Поліція розпочала два кримінальних провадження за фактом нападу на знімальну групу "Української правди" у Дніпрі.

Джерело: Нацполіція, мер Дніпра Борис Філатов у Facebook

Дослівно: "За фактом нападу на журналістів "Української правди" розпочато два кримінальних провадження. Подія кваліфікована як погрози або насильство щодо журналістів та перешкоджання їх професійній діяльності".

Деталі: Подія сталася 13 лютого на території аеропорту в м. Дніпро.

За цим фактом розпочато кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: перешкоджання професійній діяльності журналістів (ст. 171 ККУ) та погрози або насильства щодо журналістів (ст. 345-1 ККУ).

"Поліцейські збирають інформацію про обставини події, проводяться першочергові слідчі дії", - додали в поліції.

Разом з тим, мер Дніпра Борис Філатов обіцяє передати УП всю можливу інформацію з відеокамер міської системи "Безпечне місто".

"Я офіційно заявляю, що мерія докладе всіх зусиль для того, щоб передати до УП всю можливу інформацію з відеокамер міської системи "Безпечне місто"", - пообіцяв він.

Мер зазначив, що 13 лютого у олігарха Ігоря Коломойського день народження, і до нього "летіли гості різними приватними літаками".

Філатов звернувся до керівників держави з проханням дати політичну оцінку інциденту та не намагатися юридично "замилити" цю справу.

"Також я офіційно заявляю, що в нашому аеропорту стоїть система камер, яку ми встановлювали у 2014 році за свої гроші і, якщо з неї зникне якась інформація, то це говоритиме про змову поліції зі злочинцями", - наголосив він.

Що передувало: У Дніпрі в неділю невідомі скоїли напад на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача.