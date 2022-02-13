Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Напад на журналістів УП: поліція відкрила 2 провадження, Філатов обіцяє відео з камер

Катерина ТищенкоНеділя, 13 лютого 2022, 17:49
Напад на журналістів УП: поліція відкрила 2 провадження, Філатов обіцяє відео з камер
напад на знімальну групу УП 13 лютого, фото УП

Поліція розпочала два кримінальних провадження за фактом нападу на знімальну групу "Української правди" у Дніпрі.

Джерело: Нацполіція, мер Дніпра Борис Філатов у Facebook

Дослівно: "За фактом нападу на журналістів "Української правди" розпочато два кримінальних провадження. Подія кваліфікована як погрози або насильство щодо журналістів та перешкоджання їх професійній діяльності".

Реклама:

Деталі: Подія сталася 13 лютого на території аеропорту в м. Дніпро.

За цим фактом розпочато кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: перешкоджання професійній діяльності журналістів (ст. 171 ККУ) та погрози або насильства щодо журналістів (ст. 345-1 ККУ).

"Поліцейські збирають інформацію про обставини події, проводяться першочергові слідчі дії", - додали в поліції.

ВІДЕО ДНЯ

Разом з тим, мер Дніпра Борис Філатов обіцяє передати УП всю можливу інформацію з відеокамер міської системи "Безпечне місто".

"Я офіційно заявляю, що мерія докладе всіх зусиль для того, щоб передати до УП всю можливу інформацію з відеокамер міської системи "Безпечне місто"", - пообіцяв він.

Мер зазначив, що 13 лютого у олігарха Ігоря Коломойського день народження, і до нього "летіли гості різними приватними літаками".

Філатов звернувся до керівників держави з проханням дати політичну оцінку інциденту та не намагатися юридично "замилити" цю справу.

"Також я офіційно заявляю, що в нашому аеропорту стоїть система камер, яку ми встановлювали у 2014 році за свої гроші і, якщо з неї зникне якась інформація, то це говоритиме про змову поліції зі злочинцями", - наголосив він.

Що передувало: У Дніпрі в неділю невідомі скоїли напад на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача.

Теми: ДніпронападЗМІполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Дніпро
У Дніпрі патрульні застрелили чоловіка, який чинив їм опір
До 10 зросла кількість постраждалих від удару по Дніпру
Ворог вдарив ракетами по Дніпру: 7 постраждалих, багато пошкоджень
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: