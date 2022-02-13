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Нападение на журналистов УП: полиция открыла 2 производства, Филатов обещает видео с камер

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 февраля 2022, 17:49
Нападение на журналистов УП: полиция открыла 2 производства, Филатов обещает видео с камер
нападение на съемочную группу УП 13 февраля, фото УП

Полиция открыла два уголовных производства по факту нападения на съемочную группу "Украинской правды" в Днепре.

Источник: Нацполиция, мэр Днепра Борис Филатов в Facebook

Дословно: "По факту нападения на журналистов "Украинской правды" начаты два уголовных производства. Событие квалифицировано как угрозы или насилие в отношении журналистов и препятствование их профессиональной деятельности".

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Детали: Событие произошло 13 февраля на территории аэропорта в Днепре.

По этому факту начаты уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: препятствование профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 УКУ) и угрозы или насилие в отношении журналистов (ст. 345-1 УКУ).

"Полицейские собирают информацию об обстоятельствах происшествия, проводятся первоочередные следственные действия", - добавили в полиции.

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В то же время, мэр Днепра Борис Филатов обещает передать УП всю возможную информацию с видеокамер городской системы "Безопасный город".

"Я официально заявляю, что мэрия приложит все усилия для того, чтобы передать в "УП" всю возможную информацию с видеокамер городской системы "Безопасный город"", - пообещал он.

Мэр отметил, что 13 февраля у олигарха Игоря Коломойского день рождения, и к нему "летели гости разными частными самолётами".

Филатов обратился к руководителям государства с просьбой дать политическую оценку инциденту и не пытаться юридически "замылить" это дело.

"Также я официально заявляю, что в нашем аэропорту стоит система камер, которую мы устанавливали в 2014 году за свои деньги и если с неё исчезнет какая-то информация, то это будет говорить о сговоре полиции с преступниками", - подчеркнул он.

Что предшествовало: В Днепре в воскресенье неизвестные совершили нападение на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.

Темы: ДнепрнападениеСМИполиция
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