Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Нападение на журналистов УП: полиция открыла 2 производства, Филатов обещает видео с камер

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 февраля 2022, 18:49
нападение на съемочную группу УП 13 февраля, фото УП

Полиция открыла два уголовных производства по факту нападения на съемочную группу "Украинской правды" в Днепре.

Источник: Нацполиция, мэр Днепра Борис Филатов в Facebook

Дословно: "По факту нападения на журналистов "Украинской правды" начаты два уголовных производства. Событие квалифицировано как угрозы или насилие в отношении журналистов и препятствование их профессиональной деятельности".

Детали: Событие произошло 13 февраля на территории аэропорта в Днепре.

По этому факту начаты уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: препятствование профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 УКУ) и угрозы или насилие в отношении журналистов (ст. 345-1 УКУ).

"Полицейские собирают информацию об обстоятельствах происшествия, проводятся первоочередные следственные действия", - добавили в полиции.

В то же время, мэр Днепра Борис Филатов обещает передать УП всю возможную информацию с видеокамер городской системы "Безопасный город".

"Я официально заявляю, что мэрия приложит все усилия для того, чтобы передать в "УП" всю возможную информацию с видеокамер городской системы "Безопасный город"", - пообещал он.

Мэр отметил, что 13 февраля у олигарха Игоря Коломойского день рождения, и к нему "летели гости разными частными самолётами".

Филатов обратился к руководителям государства с просьбой дать политическую оценку инциденту и не пытаться юридически "замылить" это дело.

"Также я официально заявляю, что в нашем аэропорту стоит система камер, которую мы устанавливали в 2014 году за свои деньги и если с неё исчезнет какая-то информация, то это будет говорить о сговоре полиции с преступниками", - подчеркнул он.

Что предшествовало: В Днепре в воскресенье неизвестные совершили нападение на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.

Темы: ДнепрнападениеСМИполиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк

видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину

фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире

На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации

Новости 18 февраля: эвакуация жителей ОРДЛО в Россию, росСМИ о взрыве в Донецке

Главари ОРДЛО записали свои обращения об эвакуации еще в среду

Все новости...
Днепр
Венедиктова отреагировала на нападение на съемочную группу УП
На съемочную группу УП напали охранники бизнесмена Петровского
В Днепре напали на съемочную группу Михаила Ткача
Последние новости
03:28
В ОП планируют осенью начать строительство Музея Майдана
02:32
Блокада Оттавы: полиция начала аресты митингующих
01:37
В Ростовскую область РФ поступило 5 млрд рублей для выплат эвакуированным из ОРДЛО
00:45
Три человека погибли из-за мощного шторма "Энис" в Британии
00:27
РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк
00:21
видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину
23:37
фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире
23:11
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на сборы
22:48
"Мы знаем российские методички": в МИД Британии призвали не верить провокациям РФ
22:24
На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации
Все новости...