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Уряд проведе екстрене засідання, щоб розблокувати польоти над Україною – ОП

Катерина ТищенкоНеділя, 13 лютого 2022, 19:08
Кирило Тимошенко, фото ОП

Уряд має намір ухвалити рішення, які "допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховиками" і дозволять здійснювати польоти над Україною.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Facebook

Дослівно: "Щоб рейси в Україну та з України продовжували здійснюватися, впродовж дня Міністерство інфраструктури підготувало необхідні проєкти урядових рішень, які допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховиками.

О 20.00 годині відбудеться засідання Кабінету міністрів, очікуємо на їх ухвалення".

Деталі: Тимошенко підкреслив, що, хоча йдеться про господарські відносини між приватними компаніями, держава підтримає українських авіаперевізників, "щоб страхові компанії були впевнені – в Україну можна літати і ніяких проблем немає".

Що передувало: Міжнародні страхові компанії, які займаються страхуванням авіаперевезень, з понеділка, 14 лютого, припиняють страхувати літаки для польотів над Україною. Ймовірно, з 14 лютого всі українські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти у повітряному просторі України.

Українська авіакомпанія SkyUP була змушена посадити літак, який прямував з Мадейри до Києва, у Кишиневі через негайну заборону ірландського власника літака на входження до повітряного простору України.

Пізніше SkyUp припинила продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого, очікуючи на вирішення ситуації щодо можливості виконання польотів.

Теми: авіаОфіс президентаКабінет міністрів
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