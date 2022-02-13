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Кабмин проведет экстренное заседание, чтобы разблокировать полеты над Украиной – ОП

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 февраля 2022, 19:08
Кирилл Тимошенко, фото ОП

Правительство намерено принять решения, которые "помогут авиакомпаниям в отношениях со страховщиками" и позволят совершать полеты над Украиной.

Источник: замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Facebook

Дословно: "Чтобы рейсы в Украину и из Украины продолжали осуществляться, в течение дня Министерство инфраструктуры подготовило необходимые проекты правительственных решений, которые помогут авиакомпаниям в отношениях со страховщиками.

В 20.00 часов состоится заседание Кабинета министров, ожидаем их принятия".

Детали: Тимошенко подчеркнул, что, хотя речь идет о хозяйственных отношениях между частными компаниями, государство поддержит украинских авиаперевозчиков, "чтобы страховые компании были уверены – в Украину можно летать и никаких проблем нет".

Что предшествовало: Международные страховые компании, занимающиеся страхованием авиаперевозок с понедельника, 14 февраля, прекращают страховать самолеты для полетов над Украиной. Вероятно, с 14 февраля все украинские авиакомпании не смогут выполнять полеты в воздушном пространстве Украины.

Украинская авиакомпания SkyUP была вынуждена посадить самолет, направлявшийся из Мадейры в Киев, в Кишиневе из-за немедленного запрета ирландского владельца самолета на вхождение в воздушное пространство Украины.

Позже SkyUp прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля, ожидая решения ситуации относительно возможности выполнения полетов.

Темы: авиаОфис президентаКабинет министров


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