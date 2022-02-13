Україна скликає термінову зустріч з РФ і всіма учасниками Віденського документа ОБСЄ

Україна скликає зустріч з РФ та всіма державами-учасницями Віденського документа ОБСЄ для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж кордону України та в тимчасово окупованому Криму.

Джерело: голова МЗС Дмитро Кулеба у Twitter

Дослівно: "Росія не відповіла на наш запит за Віденським документом. Ми робимо наступний крок. Україна скликає зустріч з РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму".

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Деталі: Кулеба додав, що, якщо Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов’язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць.

Що передувало: 11 лютого Україна активувала механізм зниження ризиків ОБСЄ і звернулася до Росії у зв’язку з її військовою діяльністю поруч з кордонами України та в окупованому Криму.

Згідно з положеннями Віденського документа, РФ мала протягом 48 годин надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, які беруть у ній участь.

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"У разі її відсутності або надання недостатньої чи неналежної інформації, Україна звернеться до РФ та решти держав-учасниць Віденського документа щодо скликання надзвичайної зустрічі, на якій РФ повинна буде надати роз’яснення", - говорив тоді Кулеба.