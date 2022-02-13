Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна скликає термінову зустріч з РФ і всіма учасниками Віденського документа ОБСЄ

Катерина ТищенкоНеділя, 13 лютого 2022, 19:41
Дмитро Кулеба, фото Радіо Свобода

Україна скликає зустріч з РФ та всіма державами-учасницями Віденського документа ОБСЄ для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж кордону України та в тимчасово окупованому Криму.

Джерело: голова МЗС Дмитро Кулеба у Twitter

Дослівно: "Росія не відповіла на наш запит за Віденським документом. Ми робимо наступний крок. Україна скликає зустріч з РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму".

Деталі: Кулеба додав, що, якщо Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов’язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць.

Що передувало: 11 лютого Україна активувала механізм зниження ризиків ОБСЄ і звернулася до Росії у зв’язку з її військовою діяльністю поруч з кордонами України та в окупованому Криму.

Згідно з положеннями Віденського документа, РФ мала протягом 48 годин надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, які беруть у ній участь. 

"У разі її відсутності або надання недостатньої чи неналежної інформації, Україна звернеться до РФ та решти держав-учасниць Віденського документа щодо скликання надзвичайної зустрічі, на якій РФ повинна буде надати роз’яснення", - говорив тоді Кулеба. 

Теми: ОБСЄКулеба Дмитро
powered by lun.ua
Головне сьогодні

РосЗМІ та бойовики повідомили про вибух газопроводу в Луганську

відеоБайден: Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну

фото, відеоБутусов та Шуфрич жорстко побилися у прямому ефірі

На канал "Рада" пробрався журналіст з підсанкційного медіа і каже про спецоперацію

Новини 18 лютого: евакуація жителів ОРДЛО в Росію, росЗМІ про вибух в Донецьку

Ватажки ОРДЛО записали свої звернення про евакуацію ще в середу

Усі новини...
ОБСЄ
У СММ ОБСЄ підтвердили: держави вивозять своїх представників з України
США виводять своїх співробітників в ОБСЄ зі Сходу України
Окупанти на Донбасі погрожували спостерігачам ОБСЄ в’язницею – звіт
Останні новини
03:28
В ОП планують восени почати будівництво Музею Майдану
02:32
Блокада Оттави: поліція почала арешти мітингарів
01:37
В Ростовську область РФ надійшли 5 млрд рублів для виплат евакуйованим із ОРДЛО
00:45
Троє людей загинули через потужний шторм "Еніс" у Британії
00:27
РосЗМІ та бойовики повідомили про вибух газопроводу в Луганську
00:21
відеоБайден: Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну
23:37
фото, відеоБутусов та Шуфрич жорстко побилися у прямому ефірі
23:11
Путін підписав указ про призов росіян із запасу на збори
22:48
"Ми знаємо російські методички": Британія закликає не вірити провокаціям РФ
22:24
На канал "Рада" пробрався журналіст з підсанкційного медіа і каже про спецоперацію
Усі новини...