Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина созывает срочную встречу с РФ и всеми участниками Венского документа ОБСЕ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 февраля 2022, 18:41
Украина созывает срочную встречу с РФ и всеми участниками Венского документа ОБСЕ
Дмитрий Кулеба, фото Радио Свобода

Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками Венского документа ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль границы Украины и временно оккупированного Крыма.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter

Дословно: "Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму".

Реклама:

Детали: Кулеба добавил, что, если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников.

Что предшествовало: 11 февраля Украина активировала механизм снижения рисков ОБСЕ и обратилась к России в связи с ее военной деятельностью рядом с границами Украины и в оккупированном Крыму.

Согласно положениям Венского документа, РФ должна была в течение 48 часов предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить дату ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней.

ВИДЕО ДНЯ

"В случае ее отсутствия или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации, Украина обратится к РФ и остальным государствам-участникам Венского документа для созыва чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет дать разъяснения", - говорил тогда Кулеба.

Темы: ОБСЕКулеба Дмитрий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: