Украина созывает срочную встречу с РФ и всеми участниками Венского документа ОБСЕ

Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками Венского документа ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль границы Украины и временно оккупированного Крыма.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter

Дословно: "Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму".

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Детали: Кулеба добавил, что, если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников.

Что предшествовало: 11 февраля Украина активировала механизм снижения рисков ОБСЕ и обратилась к России в связи с ее военной деятельностью рядом с границами Украины и в оккупированном Крыму.

Согласно положениям Венского документа, РФ должна была в течение 48 часов предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить дату ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней.

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"В случае ее отсутствия или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации, Украина обратится к РФ и остальным государствам-участникам Венского документа для созыва чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет дать разъяснения", - говорил тогда Кулеба.