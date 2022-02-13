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Олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами

Михайло Ткач, Катерина ТищенкоНеділя, 13 лютого 2022, 19:30
Олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами

Українські олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, лише у неділю з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.

Джерело: Українська правда

 
Борт Бориса Колеснікова

Деталі: Такої кількості чартерів не було за 6 років спостережень.

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Серед чартерів та приватних літаків, що залишили Україну в неділю – борти Ріната Ахметова та Бориса Колеснікова.

Пізніше Колесніков у коментарі УП зазначив, що перебуває у Києві й не збирається нікуди їхати. За його словами, літак вилетів до Праги на технічне обслуговування.

Приватний борт на 50 осіб також замовив депутат ОПЗЖ, мільйонер Ігор Абрамович.

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За даними УП від двох джерел до ОПЗЖ та двох людей, яким пропонували виїхати, цей борт має вивезти з Києва у Відень родичів однопартійців, а також бізнес-партнерів Абрамовича. УП звернулася до нього по коментар. 

Водночас, за даними УП, хоча один із бортів Ахметова вилетів із України в неділю, сам олігарх залишив країну 30 січня рейсом до Цюріха.

 
Борт Ріната Ахметова у неділю

Того ж дня виїхав з України бізнесмен Віктор Пінчук.

Бізнесмен, нардеп Вадим Новинський виїхав з України 10 лютого рейсом Київ-Мюнхен.

Того ж дня виїхав за кордон Олександр Ярославський, кортеж якого збив на смерть людину.

 

13 лютого з України вилетіли бізнесмени Андрій Ставніцер та Вадим Нестеренко, 12 лютого – Вадим Столар та Василь Хмельницький.

У пресслужбі Ставніцера повідомили УП, що він полетів у відрядження і днями повернеться в Україну. 

У пресслужбі Хмельницького повідомили УП, що він полетів із командою на навчання і має повернутися в Україну 20 лютого. Там додали, що цей тур був запланований за три місяці і діти Хмельницького лишаються в Україні.

 
 
 

Теми: олігархиавіа
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