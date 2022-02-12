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Венедіктова кличе Ярославського в Україну: Обіцяю, все буде по закону

Катерина ТищенкоСубота, 12 лютого 2022, 15:51
Ірина Венедіктова, фото Назарія Мазилюка, УП

Генпрокурор Ірина Венедіктова закликала президента бізнес-групи DCH Олександра Ярославського повернутися в Україну.

Джерело: Венедіктова на брифінгу в Харкові, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Слідство працює. Для того, щоб не було ні в кого жодних сумнівів, мені здається, зараз може якраз правильно буде звернутися до пана Олександра Владленовича (Ярославського – ред.).

Якщо ми хочемо, щоб у нас було все чесно, прозоро, по справедливості, а я обіцяю, що ми не будемо перетворювати нічого у політичні ігри, давайте не будемо робити зі звичайної кримінальної справи якийсь фарс. Повертайтеся в Україну, я вам обіцяю, що все буде по закону. Все буде чесно, професійно та швидко. Ми виконаємо всі слідчі дії. Тут гарантією моє слово буде".

Деталі: Генпрокурор вважає дивною ситуацію, коли чоловік, який напередодні зізнався у смертельному наїзді на людину вночі 9 лютого на трасі Київ-Харків-Довжанський, не прийшов на судове засідання для обрання йому запобіжного заходу.

"Поки що ми не можемо знайти цю особу", - додала вона.

"Замовчувати цю тему ніхто не буде, а з іншого боку і забалакувати її ніхто не буде. Дійсно є той факт, що кортеж пана Ярославського збив на смерть людину", - сказала генпрокурор.

Венедіктова додала, що Офіс генпрокурора проведе повноцінне розслідування й щодо співробітників Нацполіції Харківської області і прокурорів Харківської обласної прокуратури.

Передісторія:

  • Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка — на місці ДТП, за даними УП, знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Пізніше стало відомо, що Ярославський полетів з Харкова до Лондона.
  • У Національній поліції повідомили, що бізнесмена через можливу причетність до скоєння ДТП викликатимуть на допит.
  • Сам Ярославський заявив, що спав вдома у той момент, коли трапилася ДТП.
  • Пресслужба бізнес-компанії DCH, яку очолює бізнесмен, зазначає, що за кермом автівки сидів їхній водій. Також у компанії додали, що Ярославський полетів до Лондона для зустрічі зі своєю родиною.
  • Жертву ДТП за участю кортежа Ярославського переїхали двічі — про це УП повідомили джерела в правоохоронних органах. Крім цього співрозмовник стверджує, що бізнесмен був на місці події.

Теми: ВенедіктоваЯрославськийДТП
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