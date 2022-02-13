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Олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами

Михаил Ткач, Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 февраля 2022, 20:30

Украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.

Источник: Украинская правда

 
Борт Бориса Колесникова

Детали: Такого количества чартеров не было за 6 лет наблюдений.

Среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину в воскресенье – борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова.

Позже Колесников в комментарии УП отметил, что находится в Киеве и не собирается никуда уезжать. По его словам, самолет вылетел в Прагу на техническое обслуживание.

Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович.

По данным УП от двух источников в ОПЗЖ и двух людей, которым предлагали выехать, этот борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича. УП обратилась к нему за комментарием.

В то же время, по данным УП, хотя один из бортов Ахметова вылетел из Украины в воскресенье, сам олигарх покинул страну 30 января рейсом в Цюрих.

 
Борт Рината Ахметова в воскресенье

В тот же день выехал из Украины бизнесмен Виктор Пинчук.

Бизнесмен, нардеп Вадим Новинский выехал из Украины 10 февраля рейсом Киев-Мюнхен.

В тот же день выехал за границу Александр Ярославский, чей кортеж сбил насмерть человека.

 

13 февраля из Украины вылетели бизнесмены Андрей Ставницер и Вадим Нестеренко, 12 февраля – Вадим Столар и Василий Хмельницкий. 

В пресс-службе Ставницера сообщили УП, что он улетел в командировку и на днях вернется в Украину.

В пресс-службе Хмельницкого сообщили УП, что он улетел с командой на обучение и должен вернуться в Украину 20 февраля. Там добавили, что этот тур был запланирован за три месяца и дети Хмельницкого остаются в Украине.

 
 
 

Темы: олигархиавиа


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