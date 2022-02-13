Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У СММ ОБСЄ підтвердили: держави вивозять своїх представників з України

Катерина ТищенкоНеділя, 13 лютого 2022, 21:38
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: РАДІО СВОБОДА

Окремі держави-учасниці ОБСЄ відкликають з України своїх представників, відряджених на службу до Спеціальної моніторингової місії.

Джерело: заява для преси від Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні

Дослівно: "Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) — це цивільна місія, більшість персоналу якої становлять міжнародні службовці, що їх відряджають держави-учасниці ОБСЄ. Така система дозволяє державам-учасницям ОБСЄ приймати рішення, серед іншого, про передислокацію своїх відряджених громадян як всередині країни, так і за її межі.

Окремі держави-учасниці ОБСЄ нещодавно вирішили, що їхнім громадянам, відрядженим на службу в СММ, варто залишити Україну в наступні кілька днів".

Деталі: У СММ додали, що Місія продовжуватиме виконувати затверджений ОБСЄ мандат зі спостерігачами, розміщеними в десяти містах по всій Україні.

"Безпека всього свого персоналу є найвищим пріоритетом для Місії, і СММ продовжуватиме постійно стежити за безпековою ситуацію", — йдеться в повідомленні.

Разом з тим, СММ ОБСЄ не конкретизує, які саме держави вирішили відкликати своїх представників з України.

Що передувало: Раніше у неділю агентство Reuters повідомило, що американські співробітники ОБСЄ почали виїздити на авто з контрольованого бойовиками Донецька.

Джерела повідомили агентству, що Сполучені Штати вирішили вивести свій персонал з України, тоді як Британія перемістила своїх спостерігачів з окупованих територій у регіон, під контролем українського уряду.

Датські спостерігачі ОБСЄ також залишили Донецьк.

Загалом 21 спостерігач ОБСЄ покинув Донецьк, а ще понад 30 спостерігачів планують виїхати із сусідніх підконтрольних уряду районів, ішлося в публікації. 

Із 680 спостерігачів ОБСЄ в Україні 515 перебувають у східній частині країни, повідомляє офіційний сайт місії.

Теми: ОБСЄ
powered by lun.ua
Головне сьогодні

РосЗМІ та бойовики повідомили про вибух газопроводу в Луганську

відеоБайден: Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну

фото, відеоБутусов та Шуфрич жорстко побилися у прямому ефірі

На канал "Рада" пробрався журналіст з підсанкційного медіа і каже про спецоперацію

Новини 18 лютого: евакуація жителів ОРДЛО в Росію, росЗМІ про вибух в Донецьку

Ватажки ОРДЛО записали свої звернення про евакуацію ще в середу

Усі новини...
ОБСЄ
Механізм зниження ризиків ОБСЄ: Україна скликає зустріч з РФ та іншими учасниками
США виводять своїх співробітників в ОБСЄ зі Сходу України
Окупанти на Донбасі погрожували спостерігачам ОБСЄ в’язницею – звіт
Останні новини
03:28
В ОП планують восени почати будівництво Музею Майдану
02:32
Блокада Оттави: поліція почала арешти мітингарів
01:37
В Ростовську область РФ надійшли 5 млрд рублів для виплат евакуйованим із ОРДЛО
00:45
Троє людей загинули через потужний шторм "Еніс" у Британії
00:27
РосЗМІ та бойовики повідомили про вибух газопроводу в Луганську
00:21
відеоБайден: Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну
23:37
фото, відеоБутусов та Шуфрич жорстко побилися у прямому ефірі
23:11
Путін підписав указ про призов росіян із запасу на збори
22:48
"Ми знаємо російські методички": Британія закликає не вірити провокаціям РФ
22:24
На канал "Рада" пробрався журналіст з підсанкційного медіа і каже про спецоперацію
Усі новини...