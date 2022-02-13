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У СММ ОБСЄ підтвердили: держави вивозять своїх представників з України

Катерина ТищенкоНеділя, 13 лютого 2022, 20:38
У СММ ОБСЄ підтвердили: держави вивозять своїх представників з України
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: РАДІО СВОБОДА

Окремі держави-учасниці ОБСЄ відкликають з України своїх представників, відряджених на службу до Спеціальної моніторингової місії.

Джерело: заява для преси від Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні

Дослівно: "Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) — це цивільна місія, більшість персоналу якої становлять міжнародні службовці, що їх відряджають держави-учасниці ОБСЄ. Така система дозволяє державам-учасницям ОБСЄ приймати рішення, серед іншого, про передислокацію своїх відряджених громадян як всередині країни, так і за її межі.

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Окремі держави-учасниці ОБСЄ нещодавно вирішили, що їхнім громадянам, відрядженим на службу в СММ, варто залишити Україну в наступні кілька днів".

Деталі: У СММ додали, що Місія продовжуватиме виконувати затверджений ОБСЄ мандат зі спостерігачами, розміщеними в десяти містах по всій Україні.

"Безпека всього свого персоналу є найвищим пріоритетом для Місії, і СММ продовжуватиме постійно стежити за безпековою ситуацію", — йдеться в повідомленні.

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Разом з тим, СММ ОБСЄ не конкретизує, які саме держави вирішили відкликати своїх представників з України.

Що передувало: Раніше у неділю агентство Reuters повідомило, що американські співробітники ОБСЄ почали виїздити на авто з контрольованого бойовиками Донецька.

Джерела повідомили агентству, що Сполучені Штати вирішили вивести свій персонал з України, тоді як Британія перемістила своїх спостерігачів з окупованих територій у регіон, під контролем українського уряду.

Датські спостерігачі ОБСЄ також залишили Донецьк.

Загалом 21 спостерігач ОБСЄ покинув Донецьк, а ще понад 30 спостерігачів планують виїхати із сусідніх підконтрольних уряду районів, ішлося в публікації. 

Із 680 спостерігачів ОБСЄ в Україні 515 перебувають у східній частині країни, повідомляє офіційний сайт місії.

Теми: ОБСЄ
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