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В СММ ОБСЕ подтвердили: государства вывозят своих представителей из Украины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 февраля 2022, 20:38
В СММ ОБСЕ подтвердили: государства вывозят своих представителей из Украины
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: РАДИО СВОБОДА

Отдельные государства-участники ОБСЕ отзывают из Украины своих представителей, отправленных на службу в Специальную мониторинговую миссию.

Источник: заявление для прессы от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине

Дословно: "Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) – это гражданская миссия, большинство персонала которой составляют международные служащие, которых командируют государства-участники ОБСЕ. Такая система позволяет государствам-участникам ОБСЕ принимать решения, среди прочего, о передислокации своих командированных граждан как внутри страны, так и за ее пределы.

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Отдельные государства-участники ОБСЕ недавно решили, что их гражданам, отправленным на службу в СММ, следует покинуть Украину в следующие несколько дней".

Детали: В СММ добавили, что Миссия будет продолжать выполнять утвержденный ОБСЕ мандат с наблюдателями, размещенными в десяти городах по всей Украине.

"Безопасность всего своего персонала является самым высоким приоритетом для Миссии, и СММ будет продолжать постоянно следить за ситуацией в сфере безопасности", — говорится в сообщении.

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Вместе с тем СММ ОБСЕ не конкретизирует, какие именно государства решили отозвать своих представителей из Украины.

Что предшествовало: Ранее в воскресенье агентство Reuters сообщило, что американские сотрудники ОБСЕ начали выезжать на авто из контролируемого боевиками Донецка.

Источники сообщили агентству, что Соединенные Штаты решили вывести свой персонал из Украины, в то время как Британия переместила своих наблюдателей с оккупированных территорий в регион под контролем украинского правительства.

Датские наблюдатели ОБСЕ также покинули Донецк.

В общей сложности 21 наблюдатель ОБСЕ покинул Донецк, а еще более 30 наблюдателей планируют уехать из соседних подконтрольных правительству районов, говорилось в публикации.

Из 680 наблюдателей ОБСЕ в Украине 515 находятся в восточной части страны, сообщает официальный сайт миссии.

Темы: ОБСЕ
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