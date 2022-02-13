Зеленський хоче, щоб Байден приїхав до Києва найближчими днями

Президент Володимир Зеленський запросив президента США Джо Байдена відвідати Україну найближчими днями.

Джерело: пресслужба президента України за підсумками телефонної розмови Зеленського і Байдена

Пряма мова Зеленського: "Переконаний, що ваш приїзд до Києва в найближчі дні, що є вирішальними для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом та сприятиме деескалації".

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Деталі: Під час розмови президенти обговорили безпекову ситуацію навколо України – обмінялися наявною інформацією, її оцінками та обговорили шляхи деескалації.

Зеленський наголосив, що українська сторона розуміє всі поточні ризики, готова до будь-якого розвитку ситуації.

"Зупинимо будь-яку ескалацію в бік України. Столиця України, Київ, інші міста нашої держави – Харків і Львів, Дніпро й Одеса – у безпеці та під надійним захистом", – наголосив він.

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Зеленський також висловив сподівання, що підтримка США та інших країн допоможе запобігти поширенню панічних настроїв.

Він відзначив кроки США та інших партнерів, які продовжують надавати Україні дієву підтримку.

"Ми її відчуваємо. І розраховуємо, що вона, серед іншого, допоможе запобігти поширенню панічних настроїв", – сказав президент.

Він наголосив на важливості надання дієвих гарантій безпеки нашій країні.

"Ми готові обговорювати їх у різних форматах", – зазначив Зеленський, акцентувавши, що не може бути безпеки у Європі без безпеки України.

"Співрозмовники підтвердили єдність позицій щодо важливості продовження політико-дипломатичних зусиль з метою розблокування мирного процесу та відновлення стабільності. Президент України окремо наголосив, що наша держава виступає виключно за мирне врегулювання конфлікту. Було приділено увагу крокам, що здійснюються для деескалації та досягнення миру в межах усіх наявних переговорних форматів", - йдеться в повідомленні.

Зеленський відзначив важливість зусиль Сполучених Штатів у консолідації міжнародної підтримки України. Він високо оцінив активну взаємодію зі США у сфері безпеки й оборони, яка сприяє посиленню спроможностей Збройних Сил України.

"Поки ми не є членом НАТО. Тому лише сильна українська армія є запорукою безпеки нашої держави", – наголосив президент.

Лідери США та України також обговорили санкції у разі ескалації агресії Росією.

Під час розмови також ішлося про питання підвищення фінансової та енергетичної стійкості України на тлі поточних викликів.

Що передувало: Телефонна розмова Байдена і Зеленського пройшла у неділю ввечері і тривала близько години.

Байден під час розмови пообіцяв Зеленському швидку та рішучу реакцію США на можливу подальшу агресію РФ.