Зеленский хочет, чтобы Байден приехал в Киев в ближайшие дни

Президент Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Украину в ближайшие дни.

Источник: пресс-служба президента Украины по итогам телефонного разговора Зеленского и Байдена

Прямая речь Зеленского: "Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, решающие для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации".

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Детали: Во время разговора президенты обсудили ситуацию вокруг Украины – обменялись имеющейся информацией, ее оценками и обсудили пути деэскалации.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона понимает все текущие риски, готова к любому развитию ситуации.

"Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства – Харьков и Львов, Днепр и Одесса – в безопасности и под надежной защитой", – подчеркнул он.

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Зеленский также выразил надежду, что поддержка США и других стран поможет предотвратить распространение панических настроений.

Он отметил шаги США и других партнеров, продолжающих оказывать Украине действенную поддержку.

"Мы ее ощущаем. И рассчитываем, что она, среди прочего, поможет предотвратить распространение панических настроений", – сказал президент.

Он отметил важность предоставления действенных гарантий безопасности нашей стране.

"Мы готовы обсуждать их в разных форматах", - отметил Зеленский, акцентировав, что не может быть безопасности в Европе без безопасности Украины.

"Собеседники подтвердили единство позиций по поводу важности продолжения политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности. Президент Украины особо подчеркнул, что наше государство выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта. Было уделено внимание шагам, предпринимаемым для деэскалации и достижения мира в пределах всех имеющихся переговорных форматов", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил важность усилий Соединенных Штатов по консолидации международной поддержки Украины. Он высоко оценил активное взаимодействие с США в сфере безопасности и обороны, способствующее усилению возможностей Вооруженных Сил Украины.

"Пока мы не являемся членом НАТО. Поэтому только сильная украинская армия является залогом безопасности нашего государства", – подчеркнул президент.

Лидеры США и Украины обсудили санкции в случае эскалации агрессии Россией.

Во время разговора также говорилось о повышении финансовой и энергетической устойчивости Украины на фоне текущих вызовов.

Что предшествовало: Телефонный разговор Байдена и Зеленского прошел в воскресенье вечером и длился около часа.

Байден в ходе разговора пообещал Зеленскому скорую и решительную реакцию США на возможную дальнейшую агрессию РФ.