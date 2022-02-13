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Байден пообіцяв Зеленському швидку та рішучу реакцію на агресію РФ

Катерина ТищенкоНеділя, 13 лютого 2022, 19:01
Байден пообіцяв Зеленському швидку та рішучу реакцію на агресію РФ
Зеленський і Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови у неділю пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському швидку та рішучу реакцію США на можливу подальшу агресію РФ.

Джерело: Білий дім у Twitter, президент Володимир Зеленський у Twitter

Деталі: Згідно з повідомленням Білого дому, під час розмови Байден запевнив Зеленського, що "США швидко та рішуче відреагують на будь-яку подальшу російську агресію проти України".

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"Лідери погодилися з необхідністю продовження дипломатії та стримування у відповідь на нарощування Росією військової могутності", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, Зеленський повідомив, що розмова тривала близько години.

"Говорили про безпеку, економіку, наявні ризики, санкції та російську агресію. Деталі згодом", - зазначив президент України.

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Що передувало: Байден і президент РФ Володимир Путін у суботу на тлі можливого вторгнення Росії в Україну обговорили безпекову ситуацію, їхня розмова тривала близько години.

Байден під час розмови дав чітко зрозуміти російському лідеру, що якщо РФ вторгнеться в Україну, то зазнає "швидких і серйозних втрат" завдяки діям США та союзників.

Теми: ЗеленськийБайден
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