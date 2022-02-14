Поліція розігнала мітингарів з мосту між Канадою та США після шестиденної блокади

Канадська поліція розігнала протестувальників та звільнила від автомобілів міст "Амбассадор" у Віндзорі, Онтаріо, що з’єднує Канаду та США.

Джерело: радник Білого дому з внутрішньої безпеки Ліз Шервуд-Рендалл, представник поліції Віндзор у Reuters, мер Віндзора Дрю Ділкенс

Деталі: Ліз Шервуд-Рендалл сказала, що канадська влада має намір знову відкрити міст "Амбассадор" після завершення необхідних перевірок безпеки.

Представник поліції також повідомив журналістам, що відбулося 20-30 арештів. Згідно з ранньою заявою, поліція конфіскувала автомобілі в районі демонстрації.

Дрю Ділкенс повідомив, що "сьогодні наша національна економічна криза на мосту "Амбассадор" добігла кінця".

Довідка. Міст "Амбассадор" з’єднує Віндзор з Детройтом в американському Мічигані. Щодня мостом перевозяться двосторонні вантажі на суму близько 360 мільйонів доларів, що становить 25% вартості всієї торгівлі товарами між США і Канадою. Шестиденна блокада перекрила ланцюжок постачання для автовиробників Детройта, змусивши Ford Motor, General Motors та Toyota Motor Corp скоротити виробництво.

Що передувало: 12 лютого канадська Онтаріо оголосила надзвичайний стан через протести. Рішення було прийняте, оскільки протести обмежували рух у прикордонній зоні (мосту, який з’єднує провінцію Канади і штат США – ред.), життєво важливій для торгівлі США та Канади. Згідно з рішенням, блокування важливої інфраструктури буде "незаконним" і каратиметься річним ув’язненням або штрафом у розмірі 100 000 канадських доларів (79 000 доларів США).

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