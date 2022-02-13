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Поліція розігнала мітингарів з мосту між Канадою та США після шестиденної блокади

Неділя, 13 лютого 2022, 23:45
Поліція розігнала мітингарів з мосту між Канадою та США після шестиденної блокади
ФОТО: GETTY IMAGES

Канадська поліція розігнала протестувальників та звільнила від автомобілів міст "Амбассадор" у Віндзорі, Онтаріо, що з’єднує Канаду та США.

Джерело: радник  Білого дому з внутрішньої безпеки Ліз Шервуд-Рендалл, представник поліції Віндзор у Reuters, мер Віндзора Дрю Ділкенс

Деталі: Ліз Шервуд-Рендалл сказала, що канадська влада має намір знову відкрити міст "Амбассадор" після завершення необхідних перевірок безпеки.

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Представник поліції також повідомив журналістам, що відбулося 20-30 арештів. Згідно з ранньою заявою, поліція конфіскувала автомобілі в районі демонстрації.

Дрю Ділкенс повідомив, що "сьогодні наша національна економічна криза на мосту "Амбассадор" добігла кінця".

Довідка. Міст "Амбассадор" з’єднує Віндзор з Детройтом в американському Мічигані. Щодня мостом перевозяться двосторонні вантажі на суму близько 360 мільйонів доларів, що становить 25% вартості всієї торгівлі товарами між США і Канадою. Шестиденна блокада перекрила ланцюжок постачання для автовиробників Детройта, змусивши Ford Motor, General Motors та Toyota Motor Corp скоротити виробництво.

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Що передувало: 12 лютого канадська Онтаріо  оголосила надзвичайний стан через протести.  Рішення було прийняте, оскільки протести обмежували рух у прикордонній зоні (мосту, який з’єднує провінцію Канади і штат США – ред.), життєво важливій для торгівлі США та Канади. Згідно з рішенням, блокування важливої інфраструктури буде "незаконним" і каратиметься річним ув’язненням або штрафом у розмірі 100 000 канадських доларів (79 000 доларів США).

Передісторія:

  • 29 січня після тижневої їзди Канадою тисячі людей прибули до канадської столиці у колонах далекобійників.  Рух назвали "Конвоєм Свободи". Він був викликаний вимогою обов'язкової вакцинації для далекобійників, які перетинають кордон США та Канади, реалізованим ліберальним урядом Джастіна Трюдо на початку січня.
  • Акція розпочалася в західній Канаді і під час руху на схід набирала обертів і підтримки.
  • Вимоги протестувальників зросли від скасування обов'язкової "прикордонної вакцинації" до припинення всіх вимог вакцинуватися по всій країні.

Теми: Канадаакціїкоронавірус
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