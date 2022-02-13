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Полиция разогнала митингующих с моста между Канадой и США после шестидневной блокады

Воскресенье, 13 февраля 2022, 23:45
Полиция разогнала митингующих с моста между Канадой и США после шестидневной блокады
ФОТО: GETTY IMAGES

Канадская полиция разогнала протестующих и освободила от автомобилей мост "Амбассадор" в Виндзоре, Онтарио, соединяющий Канаду и США.

Источник: советник Белого дома по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рендалл, представитель полиции Виндзор в Reuters, мэр Виндзора Дрю Дилкенс

Детали: Лиз Шервуд-Рендалл сказала, что канадские власти намерены снова открыть мост "Амбассадор" после завершения необходимых проверок безопасности.

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Представитель полиции также сообщил журналистам, что произошло 20-30 арестов. Согласно раннему заявлению, полиция конфисковала автомобили в районе демонстрации.

Дрю Дилкенс сообщил, что "сегодня наш национальный экономический кризис на мосту "Амбассадор" подошел к концу".

Справка. Мост "Амбассадор" соединяет Виндзор с Детройтом в американском Мичигане. Ежедневно по мосту перевозятся двусторонние грузы на сумму около 360 миллионов долларов, что составляет 25% стоимости всей торговли товарами между США и Канадой. Шестидневная блокада перекрыла цепочку поставки для автопроизводителей Детройта, заставив Ford Motor, General Motors  и Toyota Motor Corp сократить производство.

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Что предшествовало: 12 февраля канадская Онтарио объявила чрезвычайное положение из-за протестов. Решение было принято, поскольку протесты ограничивали движение в приграничной зоне (моста, соединяющего провинцию Канады и штат США – ред.), жизненно важной для торговли США и Канады. Согласно решению, блокировка важной инфраструктуры будет "незаконной" и будет наказываться годовым заключением или штрафом в размере 100 000 канадских долларов (79 000 долларов США).

Предыстория:

  • 29 января после недельной езды по Канаде тысячи человек прибыли в канадскую столицу в колоннах дальнобойщиков. Движение назвали "Конвоем Свободы". Он был вызван требованием обязательной вакцинации для дальнобойщиков, пересекающих границу США и Канады, реализуемым либеральным правительством Джастина Трюдо в начале января.
  • Акция началась в западной Канаде и во время движения на восток набирала обороты и поддержку.
  • Требования протестующих выросли от отмены обязательной "пограничной вакцинации" до прекращения всех требований вакцинироваться по всей стране.

Темы: Канадаакциикоронавирус
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