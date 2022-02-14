Україна — третя в Європі за щоденною смертністю від Covid

За добу 12 лютого у світі виявили 1 482 847 випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Росії – 197 949 хворих, у Німеччині – 108 216, у Франції – 86 562.

Реклама:

Крім того, в Туреччині – 73 787 випадків, а в Японії – 67 506.

Україна, де 24 518 хворих, на 21 місці у світі між Іраном та Австралією. У Європі Україна на 9 місці.

5 449 людей у світі за добу померли від вірусу. За цим показником (140 смертей) Україна на 11 місці у світі і на 3 в Європі після РФ та Італії.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Смертей стає менше, більше хворіють діти. Covid-прогноз в Україні

Нагадаємо: 12 лютого в Україні було госпіталізовано 3 935 осіб, водночас одужали 8 288 людей.