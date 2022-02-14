Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина — третья в Европе по ежедневной смертности от Covid

Понедельник, 14 февраля 2022, 04:44
ФОТО: GETTY IMAGES

За сутки 12 февраля в мире обнаружили 1 482 847 случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в России – 197 949 больных, в Германии – 108 216, во Франции – 86 562.

Кроме того, в Турции – 73 787 случаев, а в Японии – 67 506.

Украина, где 24518 больных, на 21 месте в мире между Ираном и Австралией. В Европе Украина на 9 месте.

5 449 человек в мире за сутки умерли от вируса. По этому показателю (140 смертей) Украина находится на 11 месте в мире и на 3 в Европе после РФ и Италии.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Смертей становится меньше, больше болеют дети. Covid-прогноз в Украине

Напомним: 12 февраля в Украине было госпитализировано 3 935 человек, одновременно с тем выздоровели 8 288 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк

видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину

фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире

На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации

Новости 18 февраля: эвакуация жителей ОРДЛО в Россию, росСМИ о взрыве в Донецке

Главари ОРДЛО записали свои обращения об эвакуации еще в среду

Все новости...
коронавирус
Полиция разогнала митингующих с моста между Канадой и США после шестидневной блокады
Ковид: в "красной" зоне находятся пять областей, в "желтой" – две
В Украине 24,5 тысячи новых заражений ковид, 140 человек скончались
Последние новости
03:28
В ОП планируют осенью начать строительство Музея Майдана
02:32
Блокада Оттавы: полиция начала аресты митингующих
01:37
В Ростовскую область РФ поступило 5 млрд рублей для выплат эвакуированным из ОРДЛО
00:45
Три человека погибли из-за мощного шторма "Энис" в Британии
00:27
РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк
00:21
видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину
23:37
фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире
23:11
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на сборы
22:48
"Мы знаем российские методички": в МИД Британии призвали не верить провокациям РФ
22:24
На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации
Все новости...