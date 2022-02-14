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Украина — третья в Европе по ежедневной смертности от Covid

Понедельник, 14 февраля 2022, 03:44
Украина — третья в Европе по ежедневной смертности от Covid
ФОТО: GETTY IMAGES

За сутки 12 февраля в мире обнаружили 1 482 847 случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в России – 197 949 больных, в Германии – 108 216, во Франции – 86 562.

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Кроме того, в Турции – 73 787 случаев, а в Японии – 67 506.

Украина, где 24518 больных, на 21 месте в мире между Ираном и Австралией. В Европе Украина на 9 месте.

5 449 человек в мире за сутки умерли от вируса. По этому показателю (140 смертей) Украина находится на 11 месте в мире и на 3 в Европе после РФ и Италии.

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Напомним: 12 февраля в Украине было госпитализировано 3 935 человек, одновременно с тем выздоровели 8 288 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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