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В Україні майже 17 тисяч хворих на Covid за добу, Київ випередив Одещину

Понеділок, 14 лютого 2022, 08:28
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У неділю 13 лютого в Україні зафіксували 16 993 випадків захворювання на Covid, померли за добу 142 людини.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: У лікарні за останню добу поклали 2 270 осіб із діагнозом чи підозрою на коронавірус, одужали 9 338 осіб. 

Серед майже 17 тисяч хворих – 1 447 дітей і 252 медпрацівники.

Найбільше людей захворіло у Києві (2293), Одеській (1519), Дніпропетровській (1171), Харківській (1107). Черкаській (823) областях. 

Найбільше "активних" хворих загалом зараз в Одеській (63730) та Львівській (62954) областях, а також у Києві (49564).

Летальних випадків за останню добу найбільше у Львівській області (18) та в Києві (14), а також у Запорізькій (13), Закарпатській, Вінницькій та Харківській (по 10) областях. 

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус підтвердили лабораторно 4 542 693 рази, зафіксували 3 788 395 одужань і 102 950 смертей від Covid-19.

Щеплено проти коронавірусу 15 577 694 жителі України людини: однією дозою вакцини – 15 577 692 людини, двома дозами – 14 958 214 людей, трьома – 567 242 людини.

Нагадаємо: Тиждень тому, за добу 6 лютого, в Україні зафіксували 23 378 випадків захворювання на Covid і 115 смертей від коронавірусної хвороби, у лікарні потрапили 2 699 осіб, одужали 5 024 особи.

Олена Рощенко, УП
Теми: Covid-2019коронавірусепідеміявакцинація
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