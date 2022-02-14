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В Украине почти 17 тысяч больных Covid за сутки, Киев опередил Одесщину

Понедельник, 14 февраля 2022, 07:28
В Украине почти 17 тысяч больных Covid за сутки, Киев опередил Одесщину
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В воскресенье 13 февраля в Украине зафиксировали 16 993 случаев заболевания Covid, умерли за сутки 142 человека.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: В больницы за последние сутки положили 2 270 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, выздоровели 9 338 человек.

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Среди почти 17 тысяч больных – 1 447 детей и 252 медработника.

Больше всего людей заболело в Киеве (2293), Одесской (1519), Днепропетровской (1171), Харьковской (1107). Черкасской (823) областях.

Больше всего "активных" больных в целом сейчас в Одесской (63730) и Львовской (62954) областях, а также в Киеве (49564).

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Летальных случаев за последние сутки больше всего во Львовской области (18) и в Киеве (14), а также в Запорожской (13), Закарпатской, Винницкой и Харьковской (по 10) областях.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус подтвердили лабораторно 4 542 693 раза, зафиксировали 3 788 395 выздоровлений и 102 950 смертей от Covid-19.

Привиты против коронавируса 15 577 694 жителя Украины: одной дозой вакцины – 15 577 692 человека, двумя дозами – 14 958 214 человек, тремя – 567 242 человека.

Напомним: Неделю назад, за сутки 6 февраля, в Украине зафиксировали 23 378 случаев заболевания Covid и 115 смертей от коронавирусной болезни, в больницы попали 2 699 человек, выздоровели 5 024 человека.

Алена Рощенко, УП
Темы: Covid-2019коронавирусэпидемиявакцинация
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