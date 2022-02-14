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Олімпіада: Росія у суді добилася участі своєї фігуристки, у якої виявили допінг

Ірина БалачукПонеділок, 14 лютого 2022, 08:45
Олімпіада: Росія у суді добилася участі своєї фігуристки, у якої виявили допінг
Каміла Валієва. Фото з Instagram

Російська фігуристка Каміла Валієва, у якої виявили допінг, продовжить виступати на Олімпіаді у Пекіні.

Джерело: Суспільне з посиланням на рішення Спортивного арбітражного суду

Деталі: У вироку суду зазначено, що Валієву не будуть усувати від змагань через "виняткові обставини" (за правилами WADA, 15-річна Валієва є "захищеною особою", оскільки їй ще немає 16 років, а отже правило про тимчасове усунення на неї не поширюється, а покарання може бути зменшене).

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Також суд заявив, що керувався принципами "чесності, пропорційності, невиправної шкоди та відносного балансу інтересів".

Суд постановив, що заборона на виступ у Олімпійських іграх "призведе до невиправної шкоди за цих обставин", і повторив тезу Олімпійського комітету Росії про те, що тести Валієвої на Олімпіаді були чистими.

Також суд назвав "серйозною проблемою" "несвоєчасне повідомлення про результати антидопіногового тесту" Валієвої, який брали ще в грудні минулого року, що завадило спортсменці скористатися повноцінною юридичною підтримкою.

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Це означає, що Валієва зможе продовжити участь в Олімпіаді і змагатиметься в жіночому особистому турнірі, який стартує 15 лютого.

Разом з тим суд зазначив, що рішення стосується лише питання доречності тимчасового усунення Валієвої на час Олімпіади. Питання результатів командного турніру та решти наслідків позитивної допінг-проби спортсменки вирішуватимуть під час окремих судових процесів.

Передісторія:

  • 8 лютого російську фігуристку тимчасово усунули від змагань, тренувань та іншої спортивної діяльності під час Олімпіади-2022, оскільки у допінг-пробі спортсменки за 25 грудня 2021 року (під час чемпіонату Росії) виявили заборонений триметазидин – препарат, що дозволяє серцю краще засвоювати кисень.
  • Проте вже наступного дня Російське антидопінгове агентство, що опікується допінг-справами на національному рівні, скасувало це рішення та допустило Валієву до тренувань.
  • Міжнародний олімпійський комітет, Всесвітнє антидопінгове агентство та Міжнародний союз ковзанярів оскаржували це рішення РУСАДА в суді, але програли.

Українська правда
Теми: ОлімпіадаРосія
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