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Олимпиада: Россия в суде добилась участия своей фигуристки, у которой обнаружили допинг

Ирина БалачукПонедельник, 14 февраля 2022, 08:45
Олимпиада: Россия в суде добилась участия своей фигуристки, у которой обнаружили допинг
Камилла Валиева. Фото с Instagram

Российская фигуристка Камилла Валиева, у которой был обнаружен допинг, продолжит выступать на Олимпиаде в Пекине.

Источник: Общественное со ссылкой на решение Спортивного арбитражного суда

Детали: В приговоре суда указано, что Валиеву не будут отстранять от соревнований из-за "исключительных обстоятельств" (по правилам WADA, 15-летняя Валиева является "защищенным лицом", поскольку ей еще нет 16 лет, а значит, правило о временном отстранении на нее не распространяется, а наказание может быть уменьшено).

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Также суд заявил, что руководствовался принципами "честности, пропорциональности, неисправимого ущерба и относительного баланса интересов".

Суд постановил, что запрет на выступление в Олимпийских играх "приведет к непоправимому ущербу в этих обстоятельствах", и повторил тезис Олимпийского комитета России о том, что тесты Валиевой на Олимпиаде были чистыми.

Также суд назвал "серьезной проблемой" "несвоевременное сообщение о результатах антидопиногового теста" Валиевой, который брали еще в декабре прошлого года, что помешало спортсменке воспользоваться полноценной юридической поддержкой.

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Это значит, что Валиева сможет продолжить участие в Олимпиаде и сразится в женском личном турнире, который стартует 15 февраля.

Вместе с тем, суд отметил, что решение касается только вопроса уместности временного отстранения Валиевой на время Олимпиады. Вопросы результатов командного турнира и других последствий положительной допинг-пробы спортсменки будут решать во время отдельных судебных процессов.

Предыстория:

  • 8 февраля российскую фигуристку временно отстранили от соревнований, тренировок и другой спортивной деятельности во время Олимпиады-2022, поскольку в допинг-пробе спортсменки за 25 декабря 2021 года (во время чемпионата России) обнаружили запрещенный триметазидин – препарат, позволяющий сердцу лучше усваивать кислород.
  • Однако уже на следующий день Российское антидопинговое агентство, занимающееся допинг-делами на национальном уровне, отменило это решение и допустило Валиеву к тренировкам.
  • Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев обжаловали это решение РУСАДА в суде, но проиграли.

Темы: ОлимпиадаРосcия
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