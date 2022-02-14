Олимпиада: Россия в суде добилась участия своей фигуристки, у которой обнаружили допинг

Российская фигуристка Камилла Валиева, у которой был обнаружен допинг, продолжит выступать на Олимпиаде в Пекине.

Источник: Общественное со ссылкой на решение Спортивного арбитражного суда

Детали: В приговоре суда указано, что Валиеву не будут отстранять от соревнований из-за "исключительных обстоятельств" (по правилам WADA, 15-летняя Валиева является "защищенным лицом", поскольку ей еще нет 16 лет, а значит, правило о временном отстранении на нее не распространяется, а наказание может быть уменьшено).

Также суд заявил, что руководствовался принципами "честности, пропорциональности, неисправимого ущерба и относительного баланса интересов".

Суд постановил, что запрет на выступление в Олимпийских играх "приведет к непоправимому ущербу в этих обстоятельствах", и повторил тезис Олимпийского комитета России о том, что тесты Валиевой на Олимпиаде были чистыми.

Также суд назвал "серьезной проблемой" "несвоевременное сообщение о результатах антидопиногового теста" Валиевой, который брали еще в декабре прошлого года, что помешало спортсменке воспользоваться полноценной юридической поддержкой.

Это значит, что Валиева сможет продолжить участие в Олимпиаде и сразится в женском личном турнире, который стартует 15 февраля.

Вместе с тем, суд отметил, что решение касается только вопроса уместности временного отстранения Валиевой на время Олимпиады. Вопросы результатов командного турнира и других последствий положительной допинг-пробы спортсменки будут решать во время отдельных судебных процессов.

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