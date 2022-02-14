Судитимуть чоловіка, який кинув молоток у вікно Верховної Ради

У Києві перед судом постане чоловік, який пошкодив вікно будівлі Верховної Ради.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Повідомляється, що дізнавачі скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом хуліганства. Правопорушнику загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

Реклама:

У ході досудового розслідування встановлено, що раніше не судимий львів’янин, 1995 року народження заздалегідь придбав чотири молотки. Далі порушник прийшов до адмінбудівлі, кинув один із молотків у будівлю, внаслідок чого розбив вікно.

Чоловіка затримали.

Санкція статті передбачає штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17 тисяч грн –ред.) або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 6 лютого під час несення служби поліцейські полку поліції особливого призначення №2 затримали чоловіка, який пошкодив вікно адмінбудівлі на вулиці Грушевського. На місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, яка задокументувала подію.