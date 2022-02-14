Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Судитимуть чоловіка, який кинув молоток у вікно Верховної Ради

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 лютого 2022, 10:44
Судитимуть чоловіка, який кинув молоток у вікно Верховної Ради
фот поліції

У Києві перед судом постане чоловік, який пошкодив вікно будівлі Верховної Ради.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Повідомляється, що дізнавачі скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом хуліганства. Правопорушнику загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

Реклама:

У ході досудового розслідування встановлено, що раніше не судимий львів’янин, 1995 року народження заздалегідь придбав чотири молотки. Далі порушник прийшов до адмінбудівлі, кинув один із молотків у будівлю, внаслідок чого розбив вікно.

Чоловіка затримали.

Санкція статті передбачає штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17 тисяч грн –ред.) або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 6 лютого під час несення служби поліцейські полку поліції особливого призначення №2 затримали чоловіка, який пошкодив вікно адмінбудівлі на вулиці Грушевського. На місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, яка задокументувала подію.

Теми: КиївполіціяВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Київ
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
В Києві перехожі знайшли дві гранати
У центрі Києва біля проспекту Перемоги згоріла будівля
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: