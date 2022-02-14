Будут судить мужчину, который бросил молоток в окно Верховной Рады

В Киеве перед судом предстанет мужчина, повредивший окно здания Верховной Рады.

Источник: полиция Киева

Детали: Сообщается, что дознаватели направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту хулиганства. Правонарушителю грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.

В ходе досудебного расследования установлено, что ранее не судимый львовянин, 1995 года рождения, заранее приобрел четыре молотка. Далее нарушитель пришел к админзданию, бросил один из молотков в здание, в результате чего разбил окно.

Мужчину задержали.

Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 8500 до 17 тысяч грн –ред.) либо арест на срок до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до пяти лет.

Что предшествовало: 6 февраля во время несения службы полицейские полка полиции особого назначения №2 задержали мужчину, который повредил окно админздания на улице Грушевского. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, задокументировавшая происшествие.