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Другий президент України не планує тікати за кордон

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 лютого 2022, 12:26
Леонід Кучма. фото Ельдара Сарахмана, УП

Другий президент України Леонід Кучма з дружиною залишається в країні та не планує залишати її межі.

Джерело: прессекретар Кучми Дарка Оліфер у Facebook

Пряма мова: "У відповідь на численні запити повідомляю: Президент України (1994 - 2005 рр.) Леонід Кучма разом з дружиною перебувають в Києві, у себе вдома.

Вони не мають жодних планів залишати межі України".

Нагадаємо: Зять Кучми бізнесмен Віктор Пінчук 30 січня вилетів з України. Детальніше про виліт представників великого бізнесу з країни читайте на УП.

Теми: Кучмавійна
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