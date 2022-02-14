Другий президент України не планує тікати за кордон
Понеділок, 14 лютого 2022, 11:26
Другий президент України Леонід Кучма з дружиною залишається в країні та не планує залишати її межі.
Джерело: прессекретар Кучми Дарка Оліфер у Facebook
Пряма мова: "У відповідь на численні запити повідомляю: Президент України (1994 - 2005 рр.) Леонід Кучма разом з дружиною перебувають в Києві, у себе вдома.
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Вони не мають жодних планів залишати межі України".
Нагадаємо: Зять Кучми бізнесмен Віктор Пінчук 30 січня вилетів з України. Детальніше про виліт представників великого бізнесу з країни читайте на УП.