Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Другий президент України не планує тікати за кордон

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 лютого 2022, 11:26
Другий президент України не планує тікати за кордон
Леонід Кучма. фото Ельдара Сарахмана, УП

Другий президент України Леонід Кучма з дружиною залишається в країні та не планує залишати її межі.

Джерело: прессекретар Кучми Дарка Оліфер у Facebook

Пряма мова: "У відповідь на численні запити повідомляю: Президент України (1994 - 2005 рр.) Леонід Кучма разом з дружиною перебувають в Києві, у себе вдома.

Реклама:

Вони не мають жодних планів залишати межі України".

Нагадаємо: Зять Кучми бізнесмен Віктор Пінчук 30 січня вилетів з України. Детальніше про виліт представників великого бізнесу з країни читайте на УП.

Теми: Кучмавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Кучма
Кучму помітили на Лазурному березі
Українська правда знайшла на Лазурному березі депутатів, чиновників і навіть колишнього президента
Кучма: Не треба розраховувати, що Путін ось-ось помре чи що війна закінчиться скоро
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: