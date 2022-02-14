Второй президент Украины не планирует сбегать за границу
Понедельник, 14 февраля 2022, 11:26
Второй президент Украины Леонид Кучма с супругой остается в стране и не планирует покидать ее пределы.
Источник: пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер в Facebook
Прямая речь: "В ответ на многочисленные запросы сообщаю: Президент Украины (1994 – 2005 гг.) Леонид Кучма вместе с женой находятся в Киеве, у себя дома.
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У них нет никаких планов покидать пределы Украины".
Напомним: Зять Кучмы бизнесмен Виктор Пинчук 30 января вылетел из Украины. Детальнее о вылете представителей крупного бизнеса из страны читайте на УП.