Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Второй президент Украины не планирует сбегать за границу

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 февраля 2022, 12:26
Леонид Кучма. фото Эльдара Сарахмана, УП

Второй президент Украины Леонид Кучма с супругой остается в стране и не планирует покидать ее пределы.

Источник: пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер в Facebook

Прямая речь: "В ответ на многочисленные запросы сообщаю: Президент Украины (1994 – 2005 гг.) Леонид Кучма вместе с женой находятся в Киеве, у себя дома.

У них нет никаких планов покидать пределы Украины".

Напомним: Зять Кучмы бизнесмен Виктор Пинчук 30 января вылетел из Украины. Детальнее о вылете представителей крупного бизнеса из страны читайте на УП.

Темы: Кучмавойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк

видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину

фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире

На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации

Новости 18 февраля: эвакуация жителей ОРДЛО в Россию, росСМИ о взрыве в Донецке

Главари ОРДЛО записали свои обращения об эвакуации еще в среду

Все новости...
Кучма
Умер глава СБУ времен Кучмы
История президентов Украины в семи актах или Почему театр одного актера нам не подходит
Кучма: Только США могут повлиять на урегулирование конфликта на Донбассе
Последние новости
03:28
В ОП планируют осенью начать строительство Музея Майдана
02:32
Блокада Оттавы: полиция начала аресты митингующих
01:37
В Ростовскую область РФ поступило 5 млрд рублей для выплат эвакуированным из ОРДЛО
00:45
Три человека погибли из-за мощного шторма "Энис" в Британии
00:27
РосСМИ и боевики сообщили о взрыве газопровода в Луганске. Похоже на фейк
00:21
видеоБайден: Я уверен, что Путин принял решение вторжения в Украину
23:37
фото, видеоБутусов и Шуфрич жестко подрались в прямом эфире
23:11
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на сборы
22:48
"Мы знаем российские методички": в МИД Британии призвали не верить провокациям РФ
22:24
На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации
Все новости...