Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Норвезька авіакомпанія припиняє польоти над Україною

Роман ПетренкоПонеділок, 14 лютого 2022, 11:45
Норвезька авіакомпанія припиняє польоти над Україною
фото: norwegian.com

Норвезька авіакомпанія Norwegian вирішила припинити польоти над Україною через "ситуацію з безпекою".

Джерело: директор з комунікацій авіакомпанії Есбен Туман в ефірі норвезького телеканалу TV 2

Деталі: Авіакомпанія не літає конкретно до аеропортів України, але використовує авіаційний простір західної частини держави для польотів, наприклад, до Угорщини чи Туреччини.

Реклама:

У компанії зазначили, що після катастрофи MH17 взагалі уникали польотів над сходом України.

Пряма мова Тумана: "Ми ухвалили це рішення на основі комплексної оцінки безпеки, тому вирішили призупинити польоти над Україною до особливого розпорядження.

Безпека завжди на першому місці".                                           

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Аеропорти "Бориспіль" та "Київ" (Жуляни) повідомили про те, що наразі всі рейси відбуваються за розкладом.

Передісторія:

  • Міжнародні страхові компанії, які займаються страхуванням авіаперевезень, з понеділка, 14 лютого, припиняють страхувати літаки для польотів над Україною через високі ризики бойових дій – відтак авіакомпанії вимушені припинити польоти.
  • Крім того, Украерорух попередив авіакомпанії про потенційно небезпечну зону у повітряному просторі над Чорним морем. 
  • Низка авіакомпаній вже або припинила продаж квитків, або скасувала рейси. Серед них – KLMSkyUpRyanair.
  • Пізно увечері 13 лютого Кабінет міністрів на позачерговому засіданні перерозподілив 16,6 млрд грн на гарантування безпеки польотів в умовах військових навчань РФ у Чорному морі.

Теми: авіаНорвегія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
авіа
Авіатроща двох вертольотів: у Полтаві прощаються із загиблими екіпажами Мі-8
З’явилися нові супутникові знімки знищених Іл-76 під Псковом
Авіатроща двох Мі-8 біля Краматорська: ДБР вивчить версії диверсії і ураження ворогом
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: