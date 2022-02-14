Норвезька авіакомпанія припиняє польоти над Україною

Норвезька авіакомпанія Norwegian вирішила припинити польоти над Україною через "ситуацію з безпекою".

Джерело: директор з комунікацій авіакомпанії Есбен Туман в ефірі норвезького телеканалу TV 2

Деталі: Авіакомпанія не літає конкретно до аеропортів України, але використовує авіаційний простір західної частини держави для польотів, наприклад, до Угорщини чи Туреччини.

У компанії зазначили, що після катастрофи MH17 взагалі уникали польотів над сходом України.

Пряма мова Тумана: "Ми ухвалили це рішення на основі комплексної оцінки безпеки, тому вирішили призупинити польоти над Україною до особливого розпорядження.

Безпека завжди на першому місці".

Нагадаємо: Аеропорти "Бориспіль" та "Київ" (Жуляни) повідомили про те, що наразі всі рейси відбуваються за розкладом.

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