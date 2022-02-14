Норвежская авиакомпания прекращает полеты над Украиной

Норвежская авиакомпания Norwegian решила прекратить полеты над Украиной из-за "ситуации с безопасностью".

Источник: директор по коммуникациям авиакомпании Эсбен Туман в эфире норвежского телеканала TV 2

Детали: Авиакомпания не летает конкретно в аэропорты Украины, но использует авиационное пространство западной части государства для полетов, например, в Венгрию или Турцию.

Реклама:

В компании отметили, что после крушения MH17 вообще избегали полетов над востоком Украины.

Прямая речь Тумана: Мы приняли это решение на основе комплексной оценки безопасности, поэтому решили приостановить полеты над Украиной к особому распоряжению.

Безопасность всегда на первом месте.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Аэропорты "Борисполь" и "Киев" (Жуляны) сообщили о том, что все рейсы проходят по расписанию.

Предыстория: