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Норвежская авиакомпания прекращает полеты над Украиной

Роман ПетренкоПонедельник, 14 февраля 2022, 12:45
фото: norwegian.com

Норвежская авиакомпания Norwegian решила прекратить полеты над Украиной из-за "ситуации с безопасностью".

Источник: директор по коммуникациям авиакомпании Эсбен Туман в эфире норвежского телеканала TV 2

Детали: Авиакомпания не летает конкретно в аэропорты Украины, но использует авиационное пространство западной части государства для полетов, например, в Венгрию или Турцию.

В компании отметили, что после крушения MH17 вообще избегали полетов над востоком Украины.

Прямая речь Тумана: Мы приняли это решение на основе комплексной оценки безопасности, поэтому решили приостановить полеты над Украиной к особому распоряжению.

Безопасность всегда на первом месте.

Напомним: Аэропорты "Борисполь" и "Киев" (Жуляны) сообщили о том, что все рейсы проходят по расписанию.

Предыстория:                                                 

  • Международные страховые компании, занимающиеся страхованием авиаперевозок, с понедельника, 14 февраля, прекращают страховать самолеты для полетов над Украиной из-за высоких рисков боевых действий – авиакомпании вынуждены прекратить полеты.
  • Кроме того, Украэрорух предупредил авиакомпанию о потенциально опасной зоне в воздушном пространстве над Черным морем.
  • Ряд авиакомпаний уже либо прекратил продажу билетов, либо отменил рейсы. Среди них – KLMSkyUpRyanair.
  • Поздно вечером 13 февраля Кабинет министров на внеочередном заседании перераспределил 16,6 млрд грн на гарантирование безопасности полетов в условиях военных учений РФ в Черном море.

Темы: авиаНорвегия


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