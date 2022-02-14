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Резніков поговорив з міністром оборони Білорусі: той запевнив, що загрози немає

Євген КізіловПонеділок, 14 лютого 2022, 13:32
Резніков поговорив з міністром оборони Білорусі: той запевнив, що загрози немає
Віктор Хренін, фото Getty Images

14 лютого відбулася телефонна розмова міністра оборони України Олексія Резнікова з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним. Останній запевнив у відсутності ризиків і загроз для України з території його країни.

Джерело: сайт українського Міноборони

Деталі: За словами Резнікова, бесіда відбулась заради "відновлення атмосфери діалогу, зниження градусу публічних проявів та забезпечення безпеки у регіоні".

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Очільники оборонних відомств обговорили питання реалізації заходів щодо підвищення довіри і транспарентності під час проведення військових навчань поблизу державного кордону. А також щодо виключення можливих інцидентів та взаємного інформування про виникнення позаштатних ситуацій.

Міністр оборони України поінформував білоруського колегу про хід командно-штабних навчань "Заметіль - 2022", підкресливши їх оборонний характер.

З метою зміцнення взаємної довіри домовлено про візит аташе з питань оборони Білорусі в Україні на навчання "Заметіль – 2022", а також про візит аташе з питань оборони України у Білорусі на білорусько-російські навчання "Союзна рішучість - 2022".

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Міністри також домовились про продовження контактів з метою розвитку відносин в оборонній сфери в дусі добросусідства.

Пряма мова Резнікова: "Вдячний моєму колезі Віктору Хреніну за відверту розмову. Я неодноразово підкреслював, що стосунки між українським і білоруським народами є особливими. Наші почуття є дуже теплими. Будь-які загрози чи провокації з боку України по відношенню до Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович так само запевнив мене у відсутності ризиків і загроз для України з території Республіки Білорусь. Ми обговорили речі, які зараз на порядку денному і визначили алгоритм подальшої взаємодії. Сприймаю це як позитивний сигнал і перший крок до плідної співпраці".

Теми: БілорусьМіноборониУкраїнаРезніков
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