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Резников поговорил с министром обороны Беларуси: тот заверил, что угрозы нет

Евгений КизиловПонедельник, 14 февраля 2022, 14:32
Виктор Хренин, фото Getty Images

14 февраля состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Алексея Резникова с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Последний заверил в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории его страны.

Источник: сайт украинского Минобороны

Детали: По словам Резникова, беседа состоялась для "восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе".

Руководители оборонных ведомств обсудили вопросы реализации мер по повышению доверия и транспарентности во время проведения военных учений вблизи государственной границы. А также по поводу исключения возможных инцидентов и взаимного информирования о возникновении внештатных ситуаций.

Резников проинформировал белорусского коллегу о ходе командно-штабных учений "Метель - 2022", подчеркнув их оборонительный характер.

С целью укрепления взаимного доверия стороны договорились о визите атташе по вопросам обороны Беларуси в Украину на учения "Метель – 2022", а также о визите атташе по вопросам обороны Украины в Белоруссии на белорусско-российские учения "Союзная решительность – 2022".

Министры также договорились о продолжении контактов для развития отношений в оборонной сфере в духе добрососедства.

Прямая речь Резникова: "Благодарю моего коллегу Виктора Хренина за откровенный разговор. Я неоднократно подчеркивал, что отношения между украинским и белорусским народами особенные. Наши чувства очень теплые. Какие-либо угрозы или провокации со стороны Украины по отношению к Беларуси исключены, это просто невозможно. Виктор Геннадиевич также заверил меня в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Республики Беларусь. Мы обсудили вещи, которые сейчас на повестке дня и определили алгоритм дальнейшего взаимодействия. Воспринимаю это как положительный сигнал и первый шаг к плодотворному сотрудничеству".

Темы: БеларусьМинобороныУкраинаРезников


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