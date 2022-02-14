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Євробачення-2022: Суспільне знову питає у прикордонників, як Аліна Паш їздила у Крим

Мазуренко Альона Понеділок, 14 лютого 2022, 16:17
Аліна Паш фото: instagram

Суспільний мовник повторно звернеться до прикордонної служби для перевірки довідки Аліни Паш, котра виграла нацвідбір на Євробачення-2022, про законний перетин адмінмежі з Кримом. –

Джерело: Суспільне

Дослівно: "У зв’язку з отриманою інформацією від громадян про можливу підробку наданої довідки про перетин державного кордону з Кримом командою Alina Pash, Суспільний мовник звертається до ДПСУ та просить підтвердити або спростувати факт підробки документа державної служби".

Деталі: Повідомляється, що Суспільне не буде підписувати угоду про участь Паш у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", поки не завершиться перевірка.

12 лютого відбувся національний відбір представника України на Євробачення-2022.

За результатами відбору, Паш із композицією "Тіні забутих предків" виграла і виборола право представляти країну на музичному конкурсі.

Водночас, під час оголошення результатів трапився курйоз - ведучий кілька разів не зміг назвати вірні дані.

Також зникла таблиця із результатами усіх виконавців на екрані. Ведучим і журі довелося рахувати загальні бали на папірці.

Гурт Kalush Orchestra, котрий зайняв друге місце, спочатку вимагав показати їм папірець, у якому заплутався ведучий, а, коли їм відмовили, заявив про фальсифікації і попередив про судовий позов до організаторів відбору.

Згодом Суспільне повідомило, що плутанина трапилася через людську помилку. Редактор переплутала рядок із загальними балами із балами від глядачів, думала, що ведучий помилився і почала озвучувати йому у навушник помилкові результати, а таблиця – "просто зависла".

Що було раніше: Йдеться про поїздку Паш до окупованого Криму у 2015 році. Співачка розповідала, що в Крим вона їздила на весілля до родичів членів команди.

Паш пояснила, що ніяк не могла вплинути на те, як "туди летіли", але після перемоги у національному відборі запевнила, що перетинала кордон зі сторони України і їхала у Крим автобусом.

Крім того, після перемоги 12 лютого, Суспільне опублікувало довідку від прикордонників, що у 2015 році Паш перетинала межу із Кримом на КПВВ "Чаплинка". Документ видали у ДПСУ 9 лютого 2022 року. 

"Українська правда" також звернулася до прикордонників щодо верифікації довідки про перетин адмінмежі української виконавиці. 

Передісторія: 

Теми: ЄвробаченняУкраїнаПрикордонна службаКрим
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