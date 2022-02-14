Евровидение-2022: "Суспільне" опять спрашивает у пограничников, как Алина Паш ездила в Крым
Общественный вещатель повторно обратится в пограничную службу для проверки справки Алины Паш, выигравшей нацотбор на Евровидение-2022, о законном пересечении админграницы с Крымом.
Источник: Суспільне
Дословно: "В связи с полученной информацией от граждан о возможной подделке предоставленной справки о пересечении государственной границы с Крымом командой Alina Pash, "Суспільний" вещатель обращается в ГПСУ и просит подтвердить или опровергнуть факт подделки документа государственной службы".
Детали: Сообщается, что "Суспільне" не будет подписывать соглашение об участии Паш в международном песенном конкурсе "Евровидение", пока не завершится проверка.
12 февраля прошел национальный отбор представителя Украины на Евровидение-2022.
По результатам отбора, Паш с композицией "Тени забытых предков" выиграла и завоевала право представлять страну на музыкальном конкурсе.
Однако во время оглашения результатов случился курьез - ведущий несколько раз затруднился назвать верные данные.
Также пропала таблица с результатами всех исполнителей на экране. Ведущим и жюри пришлось считать общие баллы на бумажке.
Группа Kalush Orchestra, занявшая второе место, сначала требовала показать им бумажку, в которой запутался ведущий, а когда им было отказано, заявил о фальсификации и предупредил о судебном иске к организаторам отбора.
Позже "Суспільне" сообщило, что путаница произошла из-за человеческой ошибки. Редактор перепутала строчку с общими баллами с баллами от зрителей, думала, что ведущий ошибся и начала озвучивать ему в наушник ошибочные результаты, а таблица – просто зависла.
Что было раньше: Речь идет о поездке Паш в оккупированный Крым в 2015 году. Певица рассказывала, что в Крым она ездила на свадьбу к родственникам членов команды.
Паш объяснила, что никак не могла повлиять на то, как "туда летели", но после победы в национальном отборе заверила, что пересекала границу со стороны Украины и ехала в Крым на автобусе.
Кроме того, после победы 12 февраля, "Суспільне" опубликовало справку от пограничников, что в 2015 году Паш пересекала границу с Крымом на КПВВ "Чаплинка". Документ был издан в ГПСУ 9 февраля 2022 года.
"Украинская правда" также обратилась к пограничникам по поводу верификации справки о пересечении админграницы украинской исполнительницы.
Предыстория:
- Сразу после оглашения результатов Нацотбора Алина Паш дала интервью Екатерине Осадчей, в котором пыталась объяснить, что не нарушала закон при визите в оккупированный Крым.
- До того в интервью Осадчей Паш не отрицала, что "залетала в Крым через Москву" и призналась, что не думала о последствиях, которые могут потом вылезти. "Суспільне" не увидело в этом доказательств того, что звезда пересекла границу с нарушением закона.