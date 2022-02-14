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Евровидение-2022: "Суспільне" опять спрашивает у пограничников, как Алина Паш ездила в Крым

Мазуренко Алена Понедельник, 14 февраля 2022, 16:17
Алина Паш фото: instagram

Общественный вещатель повторно обратится в пограничную службу для проверки справки Алины Паш, выигравшей нацотбор на Евровидение-2022, о законном пересечении админграницы с Крымом.

Источник: Суспільне

Дословно: "В связи с полученной информацией от граждан о возможной подделке предоставленной справки о пересечении государственной границы с Крымом командой Alina Pash, "Суспільний" вещатель обращается в ГПСУ и просит подтвердить или опровергнуть факт подделки документа государственной службы".

Детали: Сообщается, что "Суспільне" не будет подписывать соглашение об участии Паш в международном песенном конкурсе "Евровидение", пока не завершится проверка.

12 февраля прошел национальный отбор представителя Украины на Евровидение-2022.

По результатам отбора, Паш с композицией "Тени забытых предков" выиграла и завоевала право представлять страну на музыкальном конкурсе.

Однако во время оглашения результатов случился курьез - ведущий несколько раз затруднился назвать верные данные.

Также пропала таблица с результатами всех исполнителей на экране. Ведущим и жюри пришлось считать общие баллы на бумажке.

Группа Kalush Orchestra, занявшая второе место, сначала требовала показать им бумажку, в которой запутался ведущий, а когда им было отказано, заявил о фальсификации и предупредил о судебном иске к организаторам отбора.

Позже "Суспільне" сообщило, что путаница произошла из-за человеческой ошибки. Редактор перепутала строчку с общими баллами с баллами от зрителей, думала, что ведущий ошибся и начала озвучивать ему в наушник ошибочные результаты, а таблица – просто зависла.

Что было раньше: Речь идет о поездке Паш в оккупированный Крым в 2015 году. Певица рассказывала, что в Крым она ездила на свадьбу к родственникам членов команды.

Паш объяснила, что никак не могла повлиять на то, как "туда летели", но после победы в национальном отборе заверила, что пересекала границу со стороны Украины и ехала в Крым на автобусе.

Кроме того, после победы 12 февраля, "Суспільне" опубликовало справку от пограничников, что в 2015 году Паш пересекала границу с Крымом на КПВВ "Чаплинка". Документ был издан в ГПСУ 9 февраля 2022 года.

"Украинская правда" также обратилась к пограничникам по поводу верификации справки о пересечении админграницы украинской исполнительницы.

Предыстория:

  • Сразу после оглашения результатов Нацотбора Алина Паш дала интервью Екатерине Осадчей, в котором пыталась объяснить, что не нарушала закон при визите в оккупированный Крым.
  • До того в интервью Осадчей Паш не отрицала, что "залетала в Крым через Москву" и призналась, что не думала о последствиях, которые могут потом вылезти. "Суспільне" не увидело в этом доказательств того, что звезда пересекла границу с нарушением закона.

Темы: ЕвровидениеУкраинаПограничная службаКрым


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