Окупанти поранили українського військового. ЗСУ знищили безпілотник бойовиків
Понеділок, 14 лютого 2022, 17:30
Від початку доби 14 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення, бойовики поранили військового Збройних сил.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Неподалік Трьохізбенки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Мар’їнки окупанти залучили безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17".
Деталі: Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та знищили цей безпілотник.
Повідомляється, що на Донеччині зафіксували також інший безпілотник, який шпигував, перетнувши лінію розмежування.
14 лютого один військовий поранений, він у лікарні, його стан здоров’я – середньої важкості.