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Окупанти поранили українського військового. ЗСУ знищили безпілотник бойовиків

Роман ПетренкоПонеділок, 14 лютого 2022, 16:30
Окупанти поранили українського військового. ЗСУ знищили безпілотник бойовиків
фото: міноборони

Від початку доби 14 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення, бойовики поранили військового Збройних сил.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Неподалік Трьохізбенки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

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Поблизу Мар’їнки окупанти залучили безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17".

Деталі: Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та знищили цей безпілотник.

Повідомляється, що на Донеччині зафіксували також інший безпілотник, який шпигував, перетнувши лінію розмежування.

ВІДЕО ДНЯ

14 лютого один військовий поранений, він у лікарні, його стан здоров’я – середньої важкості.

Теми: ДонбасООСвійна
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