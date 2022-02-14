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Оккупанты ранили украинского военного. ВСУ уничтожили беспилотник боевиков

Роман ПетренкоПонедельник, 14 февраля 2022, 17:30
фото: минобороны

С начала суток 14 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения, боевики ранили военного Вооруженных Сил.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Недалеко от Трехизбенки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Марьинки оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17".

Детали: Украинские защитники открывали ответный огонь и уничтожили этот беспилотник.

Сообщается, что в Донецкой области зафиксировали также другой беспилотник, который шпионил, пересек линию разграничения.

14 февраля один военный ранен, он в больнице, его состояние здоровья – средней тяжести.

Темы: ДонбассООСвойна


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