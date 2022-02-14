Оккупанты ранили украинского военного. ВСУ уничтожили беспилотник боевиков
Понедельник, 14 февраля 2022, 17:30
С начала суток 14 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения, боевики ранили военного Вооруженных Сил.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Недалеко от Трехизбенки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Марьинки оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17".
Детали: Украинские защитники открывали ответный огонь и уничтожили этот беспилотник.
Сообщается, что в Донецкой области зафиксировали также другой беспилотник, который шпионил, пересек линию разграничения.
14 февраля один военный ранен, он в больнице, его состояние здоровья – средней тяжести.